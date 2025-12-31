Popularitate scăzută pentru Donald Trump în Europa

Un sondaj realizat de POLITICO a arătat că Trump are o popularitate redusă în Europa. Această situație este subliniată mai ales în Franța și Germania, unde doar aproximativ o treime dintre susținătorii partidelor de dreapta au o opinie favorabilă despre liderul american.

Cei mai mari fani ai lui Donald Trump se află în Marea Britanie, unde 50% dintre susținătorii partidului Reform UK au o părere bună despre liderul de la Casa Albă. Cu toate acestea, în Franța și Germania, doar aproximativ o treime dintre persoanele care au declarat că au susținut partidele de dreapta îl văd pe Trump într-o lumină favorabilă. 

Sondajul, efectuat între 5 și 9 decembrie 2025 și realizat în parteneriat cu Public First, a implicat peste 10.000 de respondenți din cinci țări, inclusiv SUA, Canada, Marea Britanie, Franța și Germania.

Mai mult, în rândul populației generale, președintele american este perceput în mod și mai negativ: două treimi dintre francezi și germani își exprimă o opinie nefavorabilă despre el. În Marea Britanie, 55% dintre respondenți au o părere negativă, un procent asemănător celui din SUA (50%). În Canada însă, 72% dintre respondenți au o opinie negativă despre Trump.

De ce liderii populiști europeni evită sprijinul președintelui american

Susținătorii partidelor populiste europene de dreapta, deși mai favorabili față de Trump decât restul populației, nu îi oferă un sprijin ferm. În Franța, alegătorii Adunării Naționale, condusă de Marine Le Pen, au o opinie mai degrabă negativă despre Trump: 38% dintre aceștia îl privesc nefavorabil, comparativ cu 30%, care au o părere pozitivă.

Susținătorii Alternativei pentru Germania (AfD) sunt împărțiți între 34% cu o opinie favorabilă și 33% nefavorabilă despre liderul american.

Aceste rezultate reprezintă o provocare pentru partide precum Adunarea Națională, care încearcă să își extindă baza electorală înaintea alegerilor locale din 2026 și a alegerilor prezidențiale din 2027. Liderii săi însă au respins eforturile administrației Trump de a susține mișcările de dreapta din Europa. Jordan Bardella a declarat pentru The Telegraph că nu acceptă „vasalitatea” față de „un frate mai mare precum Trump”. De asemenea, Thierry Mariani, membru al consiliului național al partidului, a spus pentru POLITICO că „Trump ne tratează ca pe o colonie – nu doar prin retorica sa, ci mai ales din punct de vedere economic și politic”.

Naționalismul în prim-plan

Sondajul a mai arătat că susținătorii populismului de dreapta din Europa pun accent pe principiul „țara înainte de toate” atunci când vine vorba de alegerile lor politice. Jumătate dintre alegătorii Adunării Naționale, 47% dintre susținătorii AfD și 45% dintre susținătorii Reform UK consideră că aceasta este una dintre cele mai importante calități ale liderilor politici.

Majoritatea covârșitoare a acestora vede această calitate la Trump în comparație cu liderii naționali precum Emmanuel Macron, Friedrich Merz și Keir Starmer. Cu toate acestea, raportul a subliniat o posibilă divergență între mișcările naționaliste europene și politica „America First” a lui Trump.

„Susținătorii partidelor de dreapta din Europa doresc ca liderii lor să pună țara lor pe primul loc și pot vedea în Trump un campion al acestei abordări. Însă, odată aleși, cerințele practice ale implementării unei politici de tip «țara înainte de toate» pot scoate rapid la iveală limitele acestui aliniament”, a explicat Jules Walkden, manager de cercetare la Public First.

Susținătorii partidelor populiste europene nu au încredere deplină în Trump

Rezultatele sondajului indică, de asemenea, că, deși susținătorii partidelor populiste europene admiră politicile lui Trump, aceștia nu au încredere deplină în liderul american. În Franța și Germania, alegătorii acestor partide sunt mai predispuși să creadă că politicile lui Trump favorizează SUA, dar în detrimentul altor țări. În schimb, în Marea Britanie, susținătorii Reform UK sunt mai deschiși față de Trump, 42,8% dintre aceștia considerând că politicile liderului american aduc beneficii tuturor.

Totuși, aprecierea față de Trump are limite. În Franța, 60% dintre alegătorii Adunării Naționale consideră că tarifele impuse de administrația Trump asupra importurilor din Europa sunt dăunătoare economiei franceze. În Germania, 65% dintre susținătorii AfD consideră tarifele nefavorabile pentru țara lor, dar doar 37% cred că Germania ar trebui să răspundă cu tarife similare. În Marea Britanie, doar 45% dintre susținătorii Reform UK consideră tarifele o problemă, iar doar 35% susțin ideea unor tarife reciproce.

