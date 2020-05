De Mihai Toma,

Liderul de la Casa Albă, pe Twitter, pe 24 ianuarie: “Statele Unite apreciază foarte mult eforturile și transparența Chinei în lupta cu epidemia de coronavirus. Totul va merge bine. Vreau să-i mulțumesc președintelui Xi!”.

China has been working very hard to contain the Coronavirus. The United States greatly appreciates their efforts and transparency. It will all work out well. In particular, on behalf of the American People, I want to thank President Xi! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 24, 2020

Au trecut patru luni, iar viziunea lui Trump e radical modificată. Tot pe Twitter, 20 mai.

“Să-i explice cineva acestui prost…”

“China învinovățește pe toată lumea, cu excepția Chinei, pentru virusul care a ucis sute de mii de oameni. Să-i explice cineva acestui prost care a scris această declarație că a fost incompetența Chinei și nimic altceva care a provocat această ucidere în masă”, a scris Trump, miercuri, 20 mai, tot pe Twitter.

Some wacko in China just released a statement blaming everybody other than China for the Virus which has now killed hundreds of thousands of people. Please explain to this dope that it was the “incompetence of China”, and nothing else, that did this mass Worldwide killing! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 20, 2020

“Nu vreau să vorbesc cu președintele chinez”

Săptămâna trecută, într-un interviu pentru Fox Business, Trump se declarat dezamăgit de eșecul Chinei de a controla COVID-19 în propriul stat, într-un interviu pentru Fox Business. Trump spunea că pandemia aduce o problemă și în ceea ce privește tranzacțiile comerciale cu Beijingul și nu are nici un interes să vorbească cu președintele Xi Jinping în acest moment.

În acest moment nu vreau să vorbesc cu președintele chinez. Referitor la relația cu China, putem să facem mai multe lucruri… putem să tăiem toate relațiile comerciale. Ce s-ar întâmpla dacă am face asta? Am salva 500 de miliarde de euro. Donald Trump:

325.556 de persoane au fost ucise de coronavirus în întreaga lume, de la declanșarea epidemiei, în China, la Wuhan, la finalul anului trecut.

Pe 19 mai, Trump a acuzat Organizația Mondială a Sănătății că a devenit “marioneta Chinei” și amenință că suspendă definitiv finanțarea

