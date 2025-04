De Claire Jones (Washington). Informații suplimentare de Stefania Palma și Joe Miller

Președintele l-a atacat joi pe Powell, afirmând că „este întotdeauna prea târziu, puțin cam lent. Și nu sunt mulțumit de el”. Când a fost întrebat de un reporter în Biroul Oval dacă îl va demite pe cel mai important bancher central al SUA, Trump a spus: „Dacă vreau să-l dau afară, va fi dat afară foarte repede, credeți-mă”.

Ofensiva lui Trump a făcut ca investitorii și economiștii să se concentreze asupra unui caz care își croiește acum drum prin tribunalele americane și care implică demiterea anterioară de către Trump a membrilor consiliilor de administrație de la alte două agenții independente. Cei doi funcționari sunt mult mai puțin cunoscuți decât Powell, dar au fost protejați de același precedent al Curții Supreme din 1935, cunoscut sub numele de Humphrey’s Executor.

Powell a declarat miercuri că Fed „monitorizează” cu „atenție” cazul, care se concentrează pe demiterea de către Trump a lui Gwynne Wilcox de la National Labor Relations Board și a lui Cathy Harris, președintele Merit Systems Protection Board. Pe ce se axează cazul?

Cazul va pune la încercare o decizie a Curții Supreme, Humphrey’s Executor vs United States (Executorul lui Humphrey vs Statele Unite), luată în urmă cu 90 de ani, prin care cea mai înaltă instanță din SUA s-a pronunțat în favoarea lui William Humphrey, un fost șef al Comisiei Federale pentru Comerț, în legătură cu decizia președintelui Franklin D. Roosevelt de a-l demite în 1933 din cauza opoziției comisarului față de politicile New Deal.

Recomandări De ce nu știu copiii noștri cine e pe tabloul „Cina cea de taină”: de ar fi fotbaliști sau trapperi le-ar ști și numele. Pentru prietenii mei creștini

După decesul lui Humphrey, executorul său testamentar a intentat proces pentru a recupera salariile datorate succesiunii sale, Curtea Supremă hotărând că Roosevelt a acționat ilegal prin concedierea comisarului fără „motiv” – un termen interpretat pe larg ca acoperind activități ilegale sau incompetență gravă.

De atunci, hotărârea a permis agențiilor independente – inclusiv Fed – să evite presiunea politică atunci când iau decizii politice. Powell, care intenționează să își îndeplinească întregul mandat de președinte, care durează până în mai 2026, a declarat miercuri că independența băncii centrale a SUA de a stabili ratele dobânzilor așa cum consideră de cuviință este „o chestiune de drept”. De ce este executorul Humphrey atât de important pentru banca centrală a SUA?

Hotărârea este cea mai mare gardă de protecție juridică care îl împiedică pe Trump să îl concedieze pe Powell sau pe cei șase colegi ai săi guvernatori ai Fed. David Wilcox, un fost economist al Fed, care lucrează în prezent la Institutul Peterson pentru Economie Internațională, a declarat că Humphrey’s Executor a devenit atât de important în modelarea percepției oamenilor cu privire la independența Fed, încât orice contestare a acestuia ar declanșa probabil panică.

Recomandări Doar șase oameni mai trăiesc în satul din Dobrogea unde s-a născut Sfântul Ioan Casian, care a zidit două mănăstiri la Marsilia

„Simpla împuternicire a președintelui de a-și exercita această capacitate de a demite guvernatorii ar neliniști participanții la piață, ar submina credibilitatea Rezervei Federale în ochii investitorilor”, a declarat Wilcox, care este, de asemenea, director de cercetare economică în SUA la Bloomberg Economics. „Am putea avea o reacție adversă destul de severă a pieței la o decizie a Curții Supreme în acest sens.”

De ce sunt îngrijorați unii observatori ai Fed? Wilcox și Harris, numiți de administrația Biden, au fost amândoi concediați după ce Trump a devenit președinte în ianuarie. Ei au intentat procese împotriva guvernului în instanțele federale, care au dispus repunerea lor în funcție. Administrația Trump a făcut ulterior apel la Curtea de Apel a SUA pentru Districtul Columbia, care, la 7 aprilie, a sprijinit decizia instanțelor inferioare de a-i reintegra pe Wilcox și Harris.

Circuitul DC a citat în special precedentul Humphrey’s Executor în decizia sa. SUA au făcut apoi apel la Curtea Supremă pentru a anula ordinul instanțelor inferioare de reintegrare a lui Wilcox și Harris. La 9 aprilie, președintele Curții Supreme de Justiție, John Roberts, a emis un ordin care îi împiedică pe Wilcox și Harris să se întoarcă la muncă în timp ce Curtea Supremă examinează cazul. Curtea Supremă ar putea lua o decizie cu privire la recurs în următoarele zile.

Recomandări Primul semimaraton cu roboți și oameni, în China: diferență uriașă între cel mai rapid robot și cel mai rapid om

Aceasta a solicitat părților să răspundă la apel până la 15 aprilie. Lev Menand, jurist la Universitatea Columbia, a descris circumstanțele cazului ca fiind „extrem de rare”, susținând că, dacă Curtea Supremă continuă să le refuze femeilor dreptul de a se întoarce la muncă, atunci oamenii ar considera probabil că Executorul Humphrey este „condamnat”.

„Chiar dacă, în cele din urmă, poate că instanța va susține [Humphrey’s Executor] peste câteva luni și îi va repune pe acești oameni la locurile lor de muncă, dacă instanța este de acord cu guvernul și ei sunt dați afară din locul lor de muncă în perioada intermediară, atunci, în sine, este o victorie parțială pentru Trump. Chiar dacă pierde cazul în cele din urmă”.

Va fi Fed afectată definitiv de cazul Harris și Wilcox? Unii specialiști în drept spun că motivul pentru care executorul Humphrey a rămas în vigoare atât de mult timp este că judecătorii Curții Supreme recunosc importanța existenței unei bănci centrale americane independente – inclusiv conservatorii Brett Kavanaugh și Samuel Alito, pe baza unor hotărâri anterioare.

Anul trecut, judecătorii au votat cu 7-2 într-o decizie care a fost văzută ca o măsură a sprijinului juridic pentru independența Fed, chiar dacă oficial era vorba despre Biroul pentru Protecția Financiară a Consumatorilor. Chiar și Alito, care a votat împotriva mecanismului de finanțare a CFPB, a menționat în disidența sa că Fed este o „instituție unică, cu un trecut istoric unic” care o face specială.

Cercetătorii susțin că, chiar dacă Curtea Supremă ajunge să îi dea dreptate lui Trump în cazurile Wilcox și Harris, hotărârea sa ar putea include o excepție care i-ar izola pe guvernatorii Fed de presiunile politice. „Chiar primul Congres, reunit imediat după ratificarea Constituției, a creat Prima Bancă a Statelor Unite”, a declarat Daniel Tarullo, profesor la Harvard Law School, care a fost guvernator al Fed.

„Deși chartele primei și celei de-a doua bănci nu au fost reînnoite în cele din urmă, crearea lor a stabilit un precedent pentru o versiune timpurie a unei bănci centrale care era, în orice caz, mai independentă de președinte decât Rezerva Federală de astăzi.” Powell, care este avocat, a declarat miercuri că orice decizie cu privire la acest caz nu se va „aplica Fed”.

„În general, independența Fed este foarte larg înțeleasă și susținută la Washington, în Congres, unde contează cu adevărat”, a adăugat Powell.

© The Financial Times Limited 2025. Toate drepturile rezervate. Conținutul nu poate fi redistribuit, copiat sau modificat în vreun fel. Redacția Libertatea este singura responsabilă pentru furnizarea acestei traduceri, iar Financial Times Limited nu acceptă nicio răspundere pentru acuratețea sau calitatea traducerii.

Cu ocazia Sărbătorilor Pascale, Libertatea vă urează Paște Fericit! Trimite și tu mesaje de Paște celor dragi în aceste zile de sărbătoare!

Istorii electorale Care este recordul negativ de prezență la un scrutin la nivel național din UE? Login ACUM în contul tău Libertatea pentru a vedea răspunsul sau creează GRATUIT un cont nou! LOGIN / CREEAZĂ CONT Ce a determinat trecerea Coreei de Sud de la un regim militar la alegeri democratice în 1987? Login ACUM în contul tău Libertatea pentru a vedea răspunsul sau creează GRATUIT un cont nou! LOGIN / CREEAZĂ CONT Ce evenimente au dus la înlăturarea de la putere a președintelui Suharto, liderul unui regim autoritar care a condus Indonezia vreme de 32 de ani? Login ACUM în contul tău Libertatea pentru a vedea răspunsul sau creează GRATUIT un cont nou! LOGIN / CREEAZĂ CONT În ce stat suveran toți candidații la alegerile naționale candidează ca independenți? Login ACUM în contul tău Libertatea pentru a vedea răspunsul sau creează GRATUIT un cont nou! LOGIN / CREEAZĂ CONT La ce alegeri au fost atât de mulți candidați, încât buletinul de vot a fost mai lung de un metru? Login ACUM în contul tău Libertatea pentru a vedea răspunsul sau creează GRATUIT un cont nou! LOGIN / CREEAZĂ CONT

Urmărește cel mai nou VIDEO

Urmărește-ne pe Google News