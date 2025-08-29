Cum ar trebui să arate noile construcții

Într-un decret executiv semnat joi seara, președintele a declarat că noile proiecte ar trebui construite „într-un stil care să înalțe și să înfrumusețeze spațiile publice, să înnobileze națiunea noastră și să inspire respect din partea publicului larg”.

„Arhitectura clasică trebuie să servească drept stil arhitectural preferat pentru toate clădirile publice federale, în special în Districtul Columbia,” se arată în ordin, intitulat „Make Federal Buildings Beautiful Again” („Să facem clădirile federale frumoase din nou”).

Noile construcții trebuie să respecte mai îndeaproape stilul grandios greco-roman al Capitolului SUA și al Casei Albe, precizează decretul. De asemenea, aceasta înseamnă revenirea la planșetă pentru proiectele de construcție realizate în stil brutalist sau modernist, care au devenit populare în anii 1960.

Decizia lui Trump anulează principiile stabilite în 1962, care încurajau designul contemporan pentru clădirile federale. Acele principii au dus la apariția unor designuri în stil brutalist, precum sediul FBI.

De la preluarea mandatului, Trump s-a implicat și în domeniul imobiliar

Acesta s-a implicat și în domeniul imobiliar, de la preluarea mandatului. Mai precis, a redesenat Casa Albă după gusturile sale, decorând Biroul Oval cu auriu, acoperind gazonul Grădinii Trandafirilor cu o terasă din piatră albă și comandând construirea unei săli de bal de 200 de milioane de dolari.

Incendiu masiv la groapa Glina, lângă București: traficul pe centura Capitalei este blocat, a fost emis mesaj RO-Alert
Recomandări
Incendiu masiv la groapa Glina, lângă București: traficul pe centura Capitalei este blocat, a fost emis mesaj RO-Alert

Justin Shubow, șeful  Societății Naționale de Artă Civică, care a ajutat la redactarea decretului executiv, a spus că acesta reprezintă o „dezvoltare monumentală… plasând guvernul – și, în cele din urmă, poporul american – la conducere”.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Punga de gaze de la Amara a explodat: flăcările se înalță la zeci de metri în aer, a fost emis mesaj RO-Alert
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Ioana Ginghină și-a prins soțul: „O doamnă – divorțată și cu doi copii, I-a trimis niște poze deocheate și...". A aflat tot și spune că soțul ei e disperat acum. Ce a făcut când a aflat: „Nu m-am despărțit, încă...”.
Viva.ro
Ioana Ginghină și-a prins soțul: „O doamnă – divorțată și cu doi copii, I-a trimis niște poze deocheate și...". A aflat tot și spune că soțul ei e disperat acum. Ce a făcut când a aflat: „Nu m-am despărțit, încă...”.
E bogat și are cu ce să se mândrească! Uite ce nepoți frumoși are Traian Băsescu, la 73 de ani! Zici că-s scoși din revistă! FOTO
Unica.ro
E bogat și are cu ce să se mândrească! Uite ce nepoți frumoși are Traian Băsescu, la 73 de ani! Zici că-s scoși din revistă! FOTO
Ricky Martin vine din nou în România! Când va avea loc concertul artistului la București și cât costă biletele
Elle.ro
Ricky Martin vine din nou în România! Când va avea loc concertul artistului la București și cât costă biletele
gsp
Presa internațională a pus lupa pe FCSB! Sârbii, italienii, olandezii și elvețienii au dat verdictul despre campioana României: „Așa ar fi ideal”
GSP.RO
Presa internațională a pus lupa pe FCSB! Sârbii, italienii, olandezii și elvețienii au dat verdictul despre campioana României: „Așa ar fi ideal”
"Îmi uram brațele". Transformată total, Serena Williams a dezvăluit secretul care a ajutat-o să slăbească enorm
GSP.RO
"Îmi uram brațele". Transformată total, Serena Williams a dezvăluit secretul care a ajutat-o să slăbească enorm
Parteneri
Celebrul actor și prezentator de la PRO TV s-a despărțit de femeia cu care are 3 copii. 18 ani de iubire, făcuți scrum
Libertateapentrufemei.ro
Celebrul actor și prezentator de la PRO TV s-a despărțit de femeia cu care are 3 copii. 18 ani de iubire, făcuți scrum
„Mama mea l-a părăsit pe tata pentru o femeie”. Cine este vedeta care a declarat acest lucru?
Avantaje.ro
„Mama mea l-a părăsit pe tata pentru o femeie”. Cine este vedeta care a declarat acest lucru?
Andreea Esca a împlinit 53 de ani. Mesajul emoționant al Alexiei și imaginile rare din vacanța în Mykonos
Tvmania.ro
Andreea Esca a împlinit 53 de ani. Mesajul emoționant al Alexiei și imaginile rare din vacanța în Mykonos

Alte știri

Facturi mai mici la curent, anunțate de ministrul Energiei. Bogdan Ivan: „După dezbateri interminabile, am căzut de acord pe o formă finală”
Știri România 22:40
Facturi mai mici la curent, anunțate de ministrul Energiei. Bogdan Ivan: „După dezbateri interminabile, am căzut de acord pe o formă finală”
Incendiul izbucnit în complexul Dragonul Roşu din București a fost stins după trei zile
Știri România 22:22
Incendiul izbucnit în complexul Dragonul Roşu din București a fost stins după trei zile
Parteneri
O comună din Neamț cu 2.900 de locuitori inregistrează un deficit de 300.000 de euro. Angajații primăriei au intrat în grevă
Adevarul.ro
O comună din Neamț cu 2.900 de locuitori inregistrează un deficit de 300.000 de euro. Angajații primăriei au intrat în grevă
Ce înseamnă, de fapt, Dumnezeu pentru Ianis Hagi. Mărturisirea sinceră făcută pe scaunul unui barbershop
Fanatik.ro
Ce înseamnă, de fapt, Dumnezeu pentru Ianis Hagi. Mărturisirea sinceră făcută pe scaunul unui barbershop

Monden

Ce a pățit Diana Șucu la Piața Pucheni, după ce a cumpărat roșii, flori și gogoșari: „N-au plătit niciodată nimic”
Stiri Mondene 17:12
Ce a pățit Diana Șucu la Piața Pucheni, după ce a cumpărat roșii, flori și gogoșari: „N-au plătit niciodată nimic”
Ioana Ginghină a găsit poze cu altă femeie în telefonul soțului: „Nu suntem bine”. Actrița a spus detalii picante despre viața intimă cu Cristi Pitulice
Stiri Mondene 17:10
Ioana Ginghină a găsit poze cu altă femeie în telefonul soțului: „Nu suntem bine”. Actrița a spus detalii picante despre viața intimă cu Cristi Pitulice
Parteneri
Emma Stone a făcut senzație la Festivalul de Film de la Veneția! Actrița a strălucit pe covorul roșu într-o ținută Louis Vuitton. FOTO
Elle.ro
Emma Stone a făcut senzație la Festivalul de Film de la Veneția! Actrița a strălucit pe covorul roșu într-o ținută Louis Vuitton. FOTO
„Nimeni nu știe că eu am fost la Sanremo. Am cântat după Tina Turner”. Octavian Ursulescu o contrazice pe Dida Drăgan, care susține că a cântat la celebrul Festival Sanremo: „Nici nu se pune problema!”. Ce a povestit criticul muzical
Unica.ro
„Nimeni nu știe că eu am fost la Sanremo. Am cântat după Tina Turner”. Octavian Ursulescu o contrazice pe Dida Drăgan, care susține că a cântat la celebrul Festival Sanremo: „Nici nu se pune problema!”. Ce a povestit criticul muzical
Elena Băsescu, de nerecunoscut după schimbările din ultimii ani! Uluitor, cum arată fiica fostului președinte nemachiată și fără filtre de înfrumusețare, fotografiată pe stradă într-o ținută casual
Viva.ro
Elena Băsescu, de nerecunoscut după schimbările din ultimii ani! Uluitor, cum arată fiica fostului președinte nemachiată și fără filtre de înfrumusețare, fotografiată pe stradă într-o ținută casual
Parteneri
Ilona Brezoianu, schimbare de look înainte de naștere. Transformarea i-a uimit pe fani: „Ați luat-o razna”
TVMania.ro
Ilona Brezoianu, schimbare de look înainte de naștere. Transformarea i-a uimit pe fani: „Ați luat-o razna”
Judecătoarea care a dat statul în judecată pentru a primi 900.000 lei: Protestele nu sunt motiv de bucurie
ObservatorNews.ro
Judecătoarea care a dat statul în judecată pentru a primi 900.000 lei: Protestele nu sunt motiv de bucurie
Andreea Esca, zi de naștere cu stil: decolteu abisal la plajă, vacanță în Mykonos, resort de lux și invitați surpriză
Libertateapentrufemei.ro
Andreea Esca, zi de naștere cu stil: decolteu abisal la plajă, vacanță în Mykonos, resort de lux și invitați surpriză
Parteneri
„Ferrari chinezesc” » Cum arată „supercarul de 38.000 de dolari” care i-a lăsat mască pe cei prezenți la salonul auto de de la Guangzhou
GSP.ro
„Ferrari chinezesc” » Cum arată „supercarul de 38.000 de dolari” care i-a lăsat mască pe cei prezenți la salonul auto de de la Guangzhou
Louis Munteanu pleacă de la CFR Cluj! Negocieri avansate pentru transfer » Decizia lui Mircea Lucescu
GSP.ro
Louis Munteanu pleacă de la CFR Cluj! Negocieri avansate pentru transfer » Decizia lui Mircea Lucescu
Parteneri
Polițist, în cazul Otopeni: Copilul de 1 an salvat se simte bine, mama nu este urmărită penal
Mediafax.ro
Polițist, în cazul Otopeni: Copilul de 1 an salvat se simte bine, mama nu este urmărită penal
De ce a murit Lina Bina, actrița din filmele pentru adulți, la doar 24 de ani. Ultima ei postare, tulburătoare
StirileKanalD.ro
De ce a murit Lina Bina, actrița din filmele pentru adulți, la doar 24 de ani. Ultima ei postare, tulburătoare
BREAKING NEWS: S-a sinucis la aproape trei luni de la moartea Teodorei Marcu! Scene de groază în Cosmopolis
Wowbiz.ro
BREAKING NEWS: S-a sinucis la aproape trei luni de la moartea Teodorei Marcu! Scene de groază în Cosmopolis
Promo
Ameliorează durerea rapid in caz de entorsă
Advertorial
Ameliorează durerea rapid in caz de entorsă
Protejează-ți spatele cu aceste obiceiuri simple
Advertorial
Protejează-ți spatele cu aceste obiceiuri simple
Parteneri
Ea este refugiata ucraineancă ucisă cu sânge rece în SUA! Avea 23 de ani și fugise din calea războiului, dar a sfârșit înjunghiată la metrou: „Viața ei a fost curmată mult prea devreme”
Wowbiz.ro
Ea este refugiata ucraineancă ucisă cu sânge rece în SUA! Avea 23 de ani și fugise din calea războiului, dar a sfârșit înjunghiată la metrou: „Viața ei a fost curmată mult prea devreme”
„S-a pus în mijlocul căii ferate și făcea cruce” Denisa a murit lovită de tren, în timp ce vorbea cu iubitul la telefon! Declarațiile șocante ale martorilor despre fata de 15 ani
StirileKanalD.ro
„S-a pus în mijlocul căii ferate și făcea cruce” Denisa a murit lovită de tren, în timp ce vorbea cu iubitul la telefon! Declarațiile șocante ale martorilor despre fata de 15 ani
Rehan, un livrator străin care lucrează în România, dezvăluie prin ce a trecut prima oară când a ajuns în țara noastră: „Am fost șocat când am venit aici”
KanalD.ro
Rehan, un livrator străin care lucrează în România, dezvăluie prin ce a trecut prima oară când a ajuns în țara noastră: „Am fost șocat când am venit aici”

Politic

PSD refuză plata CASS de către mame şi pensionari, în timp ce multinaţionalele sunt scutite de impozit. Grindeanu: „Vom corecta aceste lucruri”
Politică 21:16
PSD refuză plata CASS de către mame şi pensionari, în timp ce multinaţionalele sunt scutite de impozit. Grindeanu: „Vom corecta aceste lucruri”
Dan Tanasă (AUR) susține că a fost amenințat, dar adresa de e-mail a expeditorului conține numele său. Cum se apără
Politică 16:19
Dan Tanasă (AUR) susține că a fost amenințat, dar adresa de e-mail a expeditorului conține numele său. Cum se apără
Parteneri
Parcare cu surprize, în București – tarife pestrițe, la pixul primarilor. Cât te costă, unde și de ce
Spotmedia.ro
Parcare cu surprize, în București – tarife pestrițe, la pixul primarilor. Cât te costă, unde și de ce
Ce avere împart Andi Moisescu și Olivia Steer la divorț. Bani, proprietăți și afaceri: cine ce primește după despărțire
Fanatik.ro
Ce avere împart Andi Moisescu și Olivia Steer la divorț. Bani, proprietăți și afaceri: cine ce primește după despărțire
O premieră medicală care poate salva vieți: Plămân de porc funcțional la om timp de 9 zile
Spotmedia.ro
O premieră medicală care poate salva vieți: Plămân de porc funcțional la om timp de 9 zile