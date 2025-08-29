Cum ar trebui să arate noile construcții

Într-un decret executiv semnat joi seara, președintele a declarat că noile proiecte ar trebui construite „într-un stil care să înalțe și să înfrumusețeze spațiile publice, să înnobileze națiunea noastră și să inspire respect din partea publicului larg”.

„Arhitectura clasică trebuie să servească drept stil arhitectural preferat pentru toate clădirile publice federale, în special în Districtul Columbia,” se arată în ordin, intitulat „Make Federal Buildings Beautiful Again” („Să facem clădirile federale frumoase din nou”).

Noile construcții trebuie să respecte mai îndeaproape stilul grandios greco-roman al Capitolului SUA și al Casei Albe, precizează decretul. De asemenea, aceasta înseamnă revenirea la planșetă pentru proiectele de construcție realizate în stil brutalist sau modernist, care au devenit populare în anii 1960.

Decizia lui Trump anulează principiile stabilite în 1962, care încurajau designul contemporan pentru clădirile federale. Acele principii au dus la apariția unor designuri în stil brutalist, precum sediul FBI.

De la preluarea mandatului, Trump s-a implicat și în domeniul imobiliar

Acesta s-a implicat și în domeniul imobiliar, de la preluarea mandatului. Mai precis, a redesenat Casa Albă după gusturile sale, decorând Biroul Oval cu auriu, acoperind gazonul Grădinii Trandafirilor cu o terasă din piatră albă și comandând construirea unei săli de bal de 200 de milioane de dolari.

Justin Shubow, șeful Societății Naționale de Artă Civică, care a ajutat la redactarea decretului executiv, a spus că acesta reprezintă o „dezvoltare monumentală… plasând guvernul – și, în cele din urmă, poporul american – la conducere”.

