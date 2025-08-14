Donald Trump îi preferă pe liderii de stat apropiați ideologic de el

Karol Nawrocki, ultraconservator și eurosceptic, este un aliat al mișcării populiste de dreapta MAGA a președintelui Donald Trump și a fost primit la Casa Albă în timpul campaniei electorale prezidențiale din Polonia, în timp ce Donald Tusk este un premier liberal.

„Cu doar câteva minute înainte de miezul nopții de ieri (marți – n.r.), am primit informații, împreună cu partenerii noștri europeni, că partea americană ar prefera ca Polonia să fie reprezentată de președinte în contactele cu președintele Trump”, a recunoscut Tusk într-o conferință de presă.

Casa Albă nu a comentat dacă a solicitat ca Nawrocki, și nu Tusk, să participe la videoconferința cu liderii de stat din UE organizată înaintea întâlnirii de vineri din Alaska dintre Donald Trump și liderul rus Vladimir Putin.

Polonia este reprezentată de regulă la summituri de către prim-ministru

Un purtător de cuvânt al Guvernului polonez a declarat marți că Varșovia ar urma să fie reprezentată de Donald Tusk. Însă consilierul pentru politica externă al președintelui Nawrocki, Marcin Przydacz, le-a spus reporterilor că nu avea „informații că prim-ministrul Donald Tusk ar fi planificat anterior să participe”.

Recomandări Prețul reabilitării lui Nuțu Cămătaru. Ce-l oprește pe celebrul interlop să redevină „om cinstit”

Purtătorul de cuvânt al Guvernului polonez, Adam Szlapka, a spus că Tusk a reprezentat Polonia în două apeluri ținute miercuri cu lideri europeni, dar nu cu Trump.

Liderii europeni și președintele ucrainean Volodimir Zelenski au discutat cu Donald Trump înaintea summitului de vineri de la Anchorage (Alaska).

Rivalitate între Karol Nawrocki și Donald Tusk

Krzysztof Izdebski, director de politici în cadrul Fundației Batory, a declarat că a avea doi adversari politici care să reprezinte Polonia creează riscul unor mesaje mixte. „Aceasta arată că, chiar și în politica externă, într-o chestiune de securitate atât de esențială, suntem pur și simplu ostatici ai politicii interne și ai unei anumite competiții între diversele organe ale statului”, a comentat Izdebski.

Nawrocki și partidul său Lege și Justiție (PiS) sunt susținători puternici ai Ucrainei în fața invaziei ruse, la fel ca premierul Tusk și guvernul său, dar au puncte de vedere diferite în privința unor probleme precum avortul, valorile familiei și statul de drept, notează Reuters.

Premierul Tusk a spus că respectă cererea administrației Trump de a menține contacte la nivel prezidențial, dar aceasta nu ar trebui folosită pentru a-i „juca pe polonezi unii împotriva altora”.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE