„Power of Siberia 2”, un proiect de gazoduct preconizat să traverseze stepele Mongoliei către nord-estul Chinei pe o distanță de 6.700 de kilometri, este în discuție de mai mulți ani. Potrivit directorului general al Gazprom, Alexei Miller, Rusia și China au semnat marți „un memorandum constrângător din punct d vedere juridic”.

„Acest proiect va permita transportarea a 50 de miliarde de metri cubi de gaze pe an din Rusia (către China – n.r.) via Mongolia”, a declarat directorul general al Gazprom.

Un gazoduct aflat încă în negocieri

Deși reprezintă un progres în discuțiile privind construcția „Power of Siberia 2”, memorandumul semnat marți nu constituie un acord final. Gazprom a anunțat pe Telegram că a semnat patru documente cu compania chineză de petrol și gaze CNPC, inclusiv un „acord de cooperare strategică”.

Potrivit agenției chineze de știri Xinhua, cele două părți au semnat aproximativ 20 de acorduri de cooperare în diverse domenii, de la energie la industria aerospațială, inteligență artificială, asistență medicală și cercetare.

Rusia, care a pierdut piața europeană de gaze din cauza războiului pe care îl poartă împotriva Ucrainei, caută parteneriate în Asia, în special cu China, pentru a-și menințe veniturile și a-și finanța armata.

Recomandări Județele unde aproape toate primăriile sunt puse să facă reduceri de personal

Rusia livrează deja gaze Chinei prin gazoductul „Power of Siberia 1”, operațional din 2019, și își propune să crească livrările anuale până la 98 de miliarde de metri cubi de gaze și 100 de milioane de tone de GNL până în 2030.

Partea chineză, misterioasă în privința „mega-acordului” anunțat de ruși

Potrivit RFERL, anunțul privind Power Siberia 2 a fost făcut în timpul întâlnirii între liderul rus Vladimir Putin și omologul său chinez Xi Jinping.

Alexei Miller a recunoscut că Moscova și Beijingul nu au convenit încă asupra detaliilor privind împărțirea costului gazoductului, un obstacol în cursul negocierilor.

„Discuțiile se vor concentra de-acum încolo pe finanțarea construcției conductei și pe termenii comerciali de furnizare”, a subliniat directorul general al Gazprom.

Rusia are nevoie de banii chinezilor pentru a-și continua războiul

Regimul de la Moscova are nevoie de „Power of Siberia 2” pentru a compensa cel puțin o parte din pierderile suferite pe piața europeană de gaze. Totuși, puterea de negociere a Rusiei cu vecinul său mai puternic din punct de vedere economic a slăbit în contextul războiului din Ucraina, iar întrebările rămân cu privire la capacitatea Gazprom de a garanta un proiect de infrastructură atât de complex, notează RFERL.

Recomandări Prima sentință în cazul dezvoltatorului imobiliar șantajat de fiul „Mamei Omida”, Viorel Motoi zis Gongoi: „M-ai câștigat ca dușman! Eu am inventat taxele de protecție”

Potrivit lui Miller, Rusia va percepe Chinei un preț mai mic la gaze decât europenilor. El nu a oferit detalii în acest sens. De asemenea, nu este clar cine va construi gazoductul.

China nu a comentat deocamdată memorandumul anunțat de partea rusă, dar presa de stat de la Beijing l-a citat pe Xi, care ar fi pledat pentru promovarea activă a infrastructurii transfrontaliere după un summit cu Putin și președintele Mongoliei Ukhnaagiin Khürelsükh.

Vladimir Putin și Xi Jinping se laudă reciproc în timp ce rivalizează între ei

Vladimir Putin și alți lideri de stat se află în prezent la Beijing pentru a participa la o paradă militară programată pe 3 septembrie în semn de sărbătorire a 80 de ani de la capitularea Japoniei și încheierea celui de-al Doilea Război Mondial.

Înainte de paradă, Xi Jinping a găzduit un summit al Organizației pentru Cooperare de la Shanghai în cadrul căreia a încercat să prezinte China ca un lider global alternativ Statelor Unite.

Obligat să întrețină o alianță defavorabilă cu Xi, Putin i-a transmis marți omologului său chinez că legăturile dintre Moscova și Beijing sunt acum „la un nivel fără precedent”.

Xi Jinping a salutat la rândul lui o relaţie de „colaborare strategică completă” și i-a trasat ca direcție lui Putin să colaboreze cu el la „construirea unui sistem de guvernanţă globală” pe care l-a prezentat „mai drept şi mai rezonabil”, în realitate bazat pe forță, nu pe legislație internațională.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE