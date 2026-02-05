Donald Trump propune o soluție anticonstituțională

Cea mai recentă idee a președintelui american este ca alegerile să nu mai fie organizate de state, sau cel puțin de statele unde câștigă de regulă Partidul Democrat, ci de autoritățile federale.

„Ar trebui să preluăm controlul asupra votului în cel puțin 15 locuri”, a spus luni Trump în cadrul unui podcast al fostului director adjunct al FBI, pretinsul conservator Dan Bongino, demis recent.

Conform sondajelor, Partidul Republican riscă să piardă majoritatea asupra Congresului în alegerile de la jumătatea mandatului, programate pe 3 noiembrie.

Donald Trump a recidivat marți: „Nu știu de ce administrația federală nu se ocupă” de organizarea alegerilor.

Apoi, miercuri, liderul republican de la Casa Albă a acuzat autoritățile democrate din trei orașe importante – Detroit, Philadelphia și Atlanta – că nu pot număra corect voturile. „Atunci trebuie să găsim o altă soluție”, a declarat Trump.

Un profesor de drept explică necesitatea descentralizării votului în Statele Unite

Justin Levitt, profesor de drept la Loyola Law School, îi transmite lui Donald Trump că soluția pe care o sugerează este anticonstituțională: „Constituția prevede clar că statele sunt responsabile pentru organizarea alegerilor”, inclusiv pentru scrutinurile naționale majore, cum ar fi alegerile de la jumătatea mandatului. „Acest lucru nu se dezbate”, a adăugat profesorul Levitt.

Acest avocat, care a lucrat pentru administrațiile foștilor președinți democrați Barack Obama și Joe Biden, explică pentru AFP că descentralizarea votului este necesară din cauza imensității țării. În plus, este concepută ca „măsură anticorupție” și ca instrument de „separare a puterilor”.

Președintele american se teme de o nouă procedură de destituire

Donald Trump, care se teme de inițierea unei proceduri de destituire împotriva lui în cazul în care Partidul Democrat ar recăpăta majoritatea în Congres, nu se oprește aici.

Cel de-al 47-lea președinte al SUA insistă cu teza nefondată precum că alegerile prezidențiale din 2020, pe care le-a pierdut, au fost falsificate împotriva sa, chiar dacă instanțele au confirmat legitimitatea votului.

Trump a reluat acuzația în fața întregii lumi, la Forumul Economic Internațional organizat acum două săptămâni la Davos, Elveția: „Au fost alegeri trucate. Toată lumea știe asta”. „Oamenii vor fi în curând urmăriți penal pentru ceea ce au făcut”, a amenințat președintele american.

FBI efectuează percheziții în funcție de agenda politică a administrației Trump

Miliardarul newyorkez împinge în mod constant limitele puterii prezidențiale în favoarea sa și folosește în acest sens toate mijloacele de care dispune sub pretextul că remediază nedreptățile la care ar fi fost supus.

Pe 28 ianuarie, Biroul Federal de Investigații (FBI) a confiscat sute de cutii cu documente dintr-un centru electoral din Georgia, vizat de acuzații nefondate de fraudă.

Percheziția a fost efectuată sub supravegherea directoarei Serviciilor Naționale de Informații, Tulsi Gabbard, a cărei prezență extrem de neobișnuită a atras critici dure din partea opoziției democrate. Gabbard a afirmat că însuși Trump i-a cerut să meargă acolo.

Totodată, Departamentul pentru Justiție a intentat procese în aproximativ 20 de state americane pentru a recupera registrele electorale.

O strategie de a pune din nou la îndoială votul în cazul victoriei Partidului Democrat

Toate aceste acțiuni „fac parte dintr-o strategie mai amplă, cel puțin de a pune la îndoială viitoarele alegeri”, a comentat pentru AFP Rick Hasen, profesor de drept la Universitatea din California.

„În cel mai rău scenariu, acest lucru semnalează că (Donald Trump – n.r.) ar putea încerca să folosească administrația federală pentru a interveni efectiv în modul în care statele organizează alegerile din 2026”, a subliniat profesorul de drept, cerând vigilență din partea organizațiilor pentru libertăți civile.

Una dintre ele, NAACP, care luptă pentru drepturile civile ale afro-americanilor, a apreciat marți că „administrația Trump încearcă să ne epuizeze țara cu farse patetice și neconstituționale în speranța că vom obosi și ne vom declara învinși”.

Steve Bannon amenință cu mobilizarea agenților ICE la secțiile de votare

„Donald Trump este hotărât să testeze rezistența” sistemului electoral american, a precizat Justin Levitt. „Nu cred că va reuși”, a subliniat profesorul de la Loyola Law School.

Într-un scenariu mai extrem, unii dintre opozanții președintelui american se tem că acesta se va baza pe forțele de ordine federale sau chiar pe armată pentru a influența viitoarele alegeri în favoarea sa.

„Vom avea ICE (Serviciul pentru Imigrație și Controlul Vămilor – n.r.) în jurul secțiilor de votare în noiembrie”, a avertizat marți Steve Bannon, unul dintre principalii ideologi ai mișcării MAGA, care se prezintă conservatoare, dar este dominată de figuri cu opinii de extremă-dreapta.

