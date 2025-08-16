Această informație a fost dezvăluită de o sursă anonimă după summitul din Alaska.

Reacția Ucrainei la declralațiile lui Donald Trump

Propunerea lui Putin implică de fapt ca Ucraina să renunțe la Donbas, care include regiunile Donețk și Lugansk. Sursa AFP a menționat că „Trump înclină să susțină” această idee.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a avut o discuție telefonică cu Trump. În această convorbire, „președintele ucrainean a refuzat să abandoneze Donbasul”, conform sursei citate de AFP. Zelenski a invocat Constituția ucraineană ca motiv pentru a respinge concesiile teritoriale.

Perspectiva unui summit trilateral

Zelenski nu a exclus posibilitatea discutării acestei chestiuni într-un summit cu Trump și Putin. Președintele american dorește să organizeze o astfel de întâlnire, în funcție de rezultatul întrevederii sale cu Zelenski la Casa Albă.

New York Times citează doi înalți oficiali europeni care susțin că Trump sprijină planul lui Putin de a încheia războiul prin cedarea teritoriilor. Financial Times raportează că Putin este dispus să „înghețe restul frontului dacă principalele sale cerințe sunt acceptate”.

Propunerea rusească

Oficialii americani au subliniat că Putin a promis să nu continue ofensiva în regiunile Herson și Zaporojie dacă i se acordă control total în Donbas.

Presa americană menționează că Rusia ar fi propus încetarea ofensivei de-a lungul liniei actuale a frontului în Zaporojie și Herson. De asemenea, ar urma să-și retragă trupele din provinciile Dnipropetrovsk, Sumî și Harkov, în schimbul controlului deplin asupra Donbasului.

Situația actuală pe front

Armata rusă controlează aproape integral provincia Lugansk, în timp ce o parte din Donețk rămâne sub control ucrainean. Capitalele ambelor provincii sunt sub control rus. În Herson și Zaporojie, capitalele sunt încă controlate de Ucraina.

În noiembrie 2022, forțele ruse s-au retras din nordul provinciei Herson, dincolo de fluviul Nipru, în fața unei contraofensive ucrainene. O altă contraofensivă ucraineană a avut loc în vara lui 2023 în alte trei provincii, dar s-a încheiat fără succes.

Acceptarea propunerii lui Putin ar însemna o schimbare majoră în dinamica conflictului. Ar oferi Rusiei control asupra unei părți semnificative din estul Ucrainei, dar ar putea opri avansul militar în alte regiuni.

