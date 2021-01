„Săptămâna aceasta, inaugurăm o nouă administrație și ne rugăm pentru succesul său în păstrarea Americii în siguranță și prosperă. Le dorim tot binele și, de asemenea, să aibă noroc. Un cuvânt foarte important”, a declarat Donald Trump.

„Acum, în timp ce mă pregătesc să predau puterea unei noi administrații, vreau să știți că mișcarea pe care am început-o abia începe”, a mai spus președintele în exercițiu al SUA.

„Stau în fața voastră cu adevărat mândru pentru ce am reușit împreună. Am reușit ceea ce am vrut să facem la început și mai mult decât atât”, a spus Trump.

Donald Trump a mulțumit familiei și colaboratorilor săi, dar în mod special Secret Service, pe care președintele încă în exercițiu i-a numit „un grup excepțional de oameni”.



„Am vrut să facem America măreață din nou. Agenda noastră nu a fost despre dreapta sau stânga, nici despre republicani sau democrați, ci despre binele unei întregi națiuni. Am construit cea mai mare economie din lume”, a mai explicat Trump, care și-a trecut în revistă, timp de câteva minute, realizările din cei patru ani de mandat.

America este cea mai măreață națiune. Suntem și trebuie să fim mereu un tărâm al speranței, al luminii și al gloriei pentru toată lumea. Am luptat pentru voi, pentru familiile voastre, pentru țara noastră. Mai presus, am luptat pentru America. Donald Trump, în discursul de rămas bun:

Donald Trump părăseşte Casa Albă cu un ultim sondaj defavorabil, cu numai 34% opinii favorabile despre activitatea sa, potrivit unei anchete a Institutului Gallup. Aceasta este cea mai scăzută cifră dintr-un mandat care i-a divizat profund pe americani, a informat Agenția France Presse, preluată de Agerpres.

Potrivit anchetei, efectuată între 4 şi 15 ianuarie pe 1.023 de subiecţi, cota de popularitate a preşedintelui american în exerciţiu a ajuns la un nivel scăzut istoric, cu câteva zile înainte de instalarea în funcţie a succesorului său, fostul vicepreşedinte Joe Biden.

Preşedintele ales al SUA, Joe Biden, se va muta oficial la Casa Albă din data de 20 ianuarie, ziua ceremoniei de învestitură. Joe Biden va deveni cel de-al 46-lea preşedinte al SUA.

