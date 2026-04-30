„Am avut o discuţie plăcută, îl cunosc de mult timp” pe Putin, a spus Donald Trump, precizând că dialogul s-a concentrat în principal pe conflictul dintre Rusia și Ucraina, potrivit News.

Potrivit Kremlinului, cei doi lideri au discutat inclusiv despre un armistițiu temporar în Ucraina, propus de Vladimir Putin pentru data de 9 mai, când Rusia marchează Ziua Victoriei, aniversarea victoriei sovietice din 1945 asupra Germaniei naziste.

Spre deosebire de paradele anterioare, cea de anul acesta va dura doar 40 de minute, fără participarea echipamentelor militare.

Consilierul diplomatic al Kremlinului, Iuri Ușakov, a declarat că Putin este pregătit „să decreteze un armistiţiu pe durata sărbătoririi Zilei Victoriei”, iar Donald Trump a „susţinut activ” această inițiativă, considerând că momentul marchează o „victorie comună”.

La rândul său, liderul american a afirmat că el a fost cel care a sugerat ideea unei încetări temporare a focului. „Şi cred că ar putea face asta”, a spus Trump, referindu-se la posibilitatea ca Rusia să accepte armistițiul.

În timpul discuțiilor, Kremlinul a indicat că a fost acordată „o atenţie specială situaţiei din Iran şi din Golful Persic”, în timp ce Trump a confirmat că Putin s-a oferit să ajute în problema uraniului îmbogățit al Iranului.

Liderul american a subliniat însă că prioritatea sa rămâne încheierea conflictului din Ucraina.

„I-am spus că aş prefera mult mai mult să se implice în încheierea războiului cu Ucraina. I-am spus: înainte să mă ajuţi, vreau să-ţi închei războiul”, a declarat Donald Trump.

Convorbirea dintre cei doi lideri a durat peste o oră și jumătate, iar, potrivit lui Iuri Ușakov, a avut loc într-un ton „prietenos și de afaceri”. Trump și-a exprimat, de asemenea, optimismul că un acord pentru încheierea războiului din Ucraina ar putea fi aproape.

Aceasta este prima discuție telefonică raportată public între Donald Trump și Vladimir Putin din 9 martie, deși liderul american a afirmat că cei doi vorbesc regulat. În trecut, Vladimir Putin a mai anunțat armistiții temporare, inclusiv unul de trei zile anul trecut, care nu a fost însă convenit cu Kievul.

