Anunțul privind discuția telefonică dintre Putin și Trump l-a făcut consilierul pentru politică externă al Kremlinului, Iuri Ușakov.

Donald Trump cere oprirea războiului din Ucraina

Potrivit acestuia, conversația a durat o oră și jumătate, iar Putin și Trump au discutat în principal despre războiul din Orientul Mijlociu. „Președinții au acordat o atenție deosebită situației din Iran și din Golful Persic”, a declarat el.

„Vladimir Putin consideră că decizia lui Donald Trump de a prelungi armistițiul cu Iranul este una corectă, deoarece ar trebui să ofere o șansă negocierilor și, per ansamblu, să contribuie la stabilizarea situației”, a adăugat Ușakov.

În plus, Putin i-ar fi propus lui Trump „idei pentru a rezolvarea” problemei legate de „programul nuclear al Iranului”.

Pe de altă parte, Putin ar fi propus un armistițiu temporar cu Ucraina în perioada paradei militare tradiționale organizate pe 9 mai la Moscova, iar Trump ar fi fost de acord. De asemenea, Trump a cerut încetarea războiului din Ucraina și s-a declarat pregătit să faciliteze acest lucru.

Vladimir Putin se teme de dronele ucrainene

Spre deosebire de paradele anterioare, cea de anul acesta va dura doar 40 de minute, fără participarea echipamentelor militare. Numărul invitaților va fi redus semnificativ, de la câteva mii la doar câteva sute.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a recunoscut că parada va avea loc într-un „format redus”. „Este vorba despre situația operațională”, a spus el, acuzând apoi Ucraina că „s-a lansat cu toată forța în activități teroriste”.

Rusia pare că nu mai dispune de apărare aeriană pe fondul intensificării atacurilor cu drone ucrainene, care lovesc în principal instalațiile petroliere, una dintre cele mai importante surse de finanțare a mașinii de război a Kremlinului. În aceste condiții, Putin nu vrea să riște să pară slab la propria paradă în fața unor posibile atacuri cu drone din partea Ucrainei.

De altfel, înainte și în ziua paradei, locuitorii din Moscova nu vor putea folosi telefoanele mobile sub pretextul că ar fi protejați astfel de amenințări.

Anterior, șeful Consiliului de Securitate al regimului de la Moscova, fostul ministru al Apărării Serghei Șoigu, a recunoscut că toată Rusia este în raza dronelor ucrainene.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE