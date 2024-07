Discuția dintre Zelenski și Trump a avut loc, totodată, pe fondul îngrijorărilor din Europa cu privire la politica lui față de războiul din Ucraina, în cazul în care ar câștiga alegerile prezidențiale din noiembrie.

Zelenski a anunțat pe rețeaua X că a vorbit cu candidatul republican despre „importanța vitală a sprijinului bipartizan și bicameral” al Statelor Unite pentru Ucraina.

De asemenea, liderul ucrainean a menționat că cei doi au convenit asupra unei viitoare întâlniri „personale” pentru a discuta despre pacea cu Rusia.

I spoke with @realDonaldTrump to congratulate him on the Republican nomination and condemn the shocking assassination attempt in Pennsylvania. I wished him strength and absolute safety in the future.



I noted the vital bipartisan and bicameral American support for protecting our…