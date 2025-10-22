Trump a prezentat trei modele pentru „Independence Arch”

Ideea i-ar fi venit încă din 2017, după ce a urmărit parada militară de Ziua Bastiliei la Paris. Potrivit publicației americane, Trump a fost fascinat atunci de Arcul de Triumf și de măreția evenimentului, dorindu-și o versiune similară pentru Washington.

To commemorate the 250th anniversary of signing of The Declaration of Independence, President Trump unveiled the idea of of building a giant arch that seemed inspiration from the Arc of Triomphe in Paris. The proposed Arc will feature lady liberty at the top in gold and will sit… pic.twitter.com/kjykdQwFi1 — SonnyBoy🇺🇸 (@gotrice2024) October 18, 2025

Săptămâna trecută, pe 15 octombrie, liderul de la Casa Albă a prezentat public planul în fața donatorilor care finanțează extinderea de 200 de milioane de dolari a Casei Albe, prin adăugarea unei noi săli de bal. El a expus trei modele în miniatură ale viitorului monument, care semănau izbitor cu Arcul de Triumf din Paris.

„Mic, mediu și mare – toate arată bine”, a spus Trump, ținând în mâini machetele. „Dar cea mare e, de departe, cea mai frumoasă”.

Monumentul, numit „Independence Arch”, ar urma să fie construit pe Memorial Circle, o zonă situată în fața Cimitirului Arlington, peste râul Potomac, vizavi de Memorialul Lincoln.

O statuie aurie în vârf: Lady Liberty sau zeița romană a victoriei?

Singura diferență notabilă între proiectul lui Trump și monumentul parizian ar fi adăugarea, în vârf, a unei statui aurii cu aripi. Președintele a spus că ar reprezenta-o pe „Lady Liberty”, deși statuia de pe Insula Ellis nu are aripi. Potrivit The New York Times, reprezentarea seamănă mai mult cu zeița romană Victoria, simbol al triumfului.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

Proiectul ar fi realizat de firma Harrison Design, care are un birou în Washington, însă nici compania, nici Casa Albă nu au răspuns întrebărilor jurnaliștilor privind stadiul planului.

„Pentru mine – va fi superb”, spune Trump

Întrebat de un reporter cui îi este dedicat arcul, Trump a răspuns simplu: „Mie – va fi superb”.

Potrivit publicației, monumentul ar urma să celebreze aniversarea de 250 de ani a Statelor Unite, care va fi marcată în iulie 2026.

Arhitecții consultați de presă au explicat că arcurile de triumf au origini în Roma Antică și erau ridicate pentru a celebra evenimente majore sau figuri importante. Jason Montgomery, arhitect și urbanist din Washington, a comentat că proiectul este „o continuare a dorinței lui Trump de a-și lăsa amprenta asupra capitalei americane”.

Trump vrea să „înfrumusețeze” Washingtonul în stil clasic

De la revenirea la Casa Albă, Trump a inițiat mai multe modificări estetice majore: a asfaltat Grădina cu Trandafiri, a adăugat ornamente aurii în Biroul Oval și a început construcția unei noi săli de bal în aripa de est.

În ultimele luni, el a cerut ca toate clădirile federale noi să urmeze stilul greco-roman, cu coloane și frontoane clasice. Noul arc s-ar încadra perfect în această viziune arhitecturală.

Poate președintele să construiască un monument fără aprobarea Congresului?

Deși Trump a prezentat proiectul ca pe o inițiativă personală, construcția unui astfel de monument pe teren federal nu este simplă. Memorial Circle se află sub administrarea National Park Service, iar orice nou memorial trebuie să respecte Legea privind lucrările comemorative din 1986.

Aceasta impune ca fiecare monument să fie autorizat de Congres și să treacă printr-un proces lung de proiectare și aprobare, care implică mai multe agenții, printre care Comisia de Planificare a Capitalei Naționale și Comisia de Arte Frumoase.

Aceste instituții sunt însă închise temporar din cauza blocajului guvernamental din SUA.

Se vorbește despre o posibilă ocolire a legii

Pentru ca monumentul să fie gata până în iulie 2026, Trump ar putea încerca să ocolească procesul legislativ obișnuit. De asemenea, amplasarea arcului în zona numită „rezerva”, unde sunt interzise noi construcții pentru a proteja integritatea Mall-ului Național, ar putea încălca reglementările existente.

Congresul a aprobat doar câteva excepții de la această regulă, iar experții spun că „Independence Arch” nu ar avea, în prezent, baza legală pentru a fi construit.

Cum ar putea fi finanțat monumentul

Un alt semn de întrebare privește sursele de finanțare. Casa Albă nu a oferit detalii despre bugetul proiectului. Totuși, în timpul dineului de săptămâna trecută, Trump le-ar fi spus invitaților săi, majoritatea oameni de afaceri, că sala de bal de la Casa Albă este deja complet plătită.

„Ați fost atât de generoși încât sala e deja finanțată. De fapt, ne vor rămâne bani. Vom folosi ce rămâne, probabil, pentru arc”, ar fi spus președintele.

Planul lui Donald Trump este încă în fază de propunere.

