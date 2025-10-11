Lamborghiniul chinezesc, disponibil în România. Cum arată și cine îl importă

Design de lux, preț redus

Un exemplu este modelul Dongfeng Forthing T5 Evo, un SUV care, spun specialiștii, împrumută elemente de design de la un brand de lux european, fiind comparat vizual chiar cu Lamborghini Urus! Totuși, prețul este unul care te face să ridici sprâncenele: în jur de 35.000 de euro.

Dongfeng nu e un nume necunoscut pentru români. Dacia Spring este produsă de acest gigant de stat din China, un detaliu pe care mulți consumatori nu-l știu.

Dongfeng Forthing T5 Evo seamănă izbitor cu Lamborghini, Foto: Libertatea

Caracteristicile tehnice ale Forthing T5 Evo

Motorizare: 1.5 T Benzină (Injecție Mitsubishi, 1.5 turbo benzină)

Putere Maximă / Cuplu: 190 CP / 285 Nm (145 kW)

Transmisie: Automată

Tracțiune: FWD (Față)

Viteză Maximă: 195 km/h

Normă de Poluare: EURO 6

Calitate surprinzătoare și nume noi

O altă marcă importantă, adusă deja în România, este BAIC – Beijing Auto Industry Company – care pe vremuri a produs mașini Jeep in China, de aceea designul lor seamăna. Acum este partenerul Mercedes în China și chiar deține 10% din acțiunile producătorului german de mașini de lux.

Mașinile lor impresionează prin calitatea finisajelor – cu atenție la cusături și materiale, confortul fiind considerat la nivel occidental, dacă nu chiar superior. Un model BAIC a fost vândut imediat cum a ajuns în țară.

Piața auto românească va fi invadată de o mulțime de branduri chinezești. Deși Dongfeng încă nu este oficial în România, mașinile Forthing sunt deja importate.

Printre numele care au intrat sau sunt pe cale să intre se numără BYD (Build Your Dreams), Chery (tocmai lansat), Denza, Omoda, Jaecoo, NIO și sub-marca sa de oraș Firefly.

Ce înseamnă asta pentru consumatorul român

Vorbim de o schimbare majoră. Mașinile chinezești nu mai sunt acele produse de calitate îndoielnică asociate cu brandurile obscure. Acum, ele vin cu o calitate foarte bună la prețuri mult mai mici.

Acest val de oferte pune o presiune uriașă pe constructorii europeni, inclusiv Dacia. Specialiștii se așteaptă ca reducerile de prețuri oferite de producătorii auto tradiționali să fie o reacție directă la competiția din China. Rămâne de văzut cum va evolua pe termen lung anduranța acestor mașini și costurile de reparații. Dar un lucru e cert: competiția este benefică, iar cel care câștigă cel mai mult este consumatorul final.

