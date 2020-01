De Răzvan Mihalașcu,

În acest dosar era începută urmărirea penală in rem de mai bine de un an pentru o presupusă infracțiune de abuz în serviciu și de conflict de interese În această fază a investigației in rem, anchetatorii aveau indicii că s-ar fi comis infracțiunile respective, însă nu identificaseră autorul faptelor, notează G4Media.

În iulie 2019, fostul ministru de Externe, Teodor Meleșcanu, în prezent președinte al Senatului, a fost reclamat de profesorul universitar Vasile Popovici, fost ambasador al României în Maroc și Portugalia, fiind acuzat că și-a numit fiul vitreg consul general la Strasbourg.

În plângerea pe care a formulat-o împotriva lui Meleșcanu, Popovici a menționat că nu a fost numit el în acest post, deși câștigase un concurs în decembrie 2016.

Ulterior, în iunie 2018, Sorin-Adrian Pîrvulescu, fiul vitreg al lui Teodor Meleşcanu, a fost numit consul la Strasbourg. Hotărârea de Guvern a fost semnată de premierul Viorica Dăncilă și contrasemnată de Teodor Meleșcanu, ministru de Externe la acea vreme.

Potrivit sursei citate, Vasile Popovici a declarat că nu a fost anunțat direct despre decizia Parchetului General, dar vrea să ceară redeschiderea dosarului „fiindcă și intenția se pedepsește”.

Vasile Popovici este profesor universitar la Universitatea de Vest din Timişoara unde predă cursuri de literatură, cultură şi civilizaţie franceză. El a fost consul general al României la Marsillia (1998-2002), consilier de comunicare la Ambasada României la Paris (2002-2005), ambasador al României în Maroc (2005-2011) şi ambasador al României în Portugalia (2011-2016).

După ce profesorul Popovici a formulat plângerea penală, fiul vitreg al lui Meleşcanu nu a mai plecat la post.





