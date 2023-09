Într-un interviu pentru Ego, Cătălin Botezatu a vorbit despre clienții pe care i-a avut de când este creator de modă. Lui Teodor Meleșcanu, fostul preşedinte al Senatului României, îi crea haine. Pe el le-a lăudat, spune că „știa să poarte costumul”.

Cătălin Botezatu: „Am lucrat pentru miniștri, pentru Guvern”

„Am lucrat pentru miniștri, pentru Guvern, pentru actori, pentru celebrități. Stăteam până la 3-4 dimineața, o luam de la capăt a doua zi, nu exista program, dar exista acea pasiune. Era pasiunea că îmbrăcam pe nu știu cine. Spre exemplu, l-am îmbrăcat pe domnul Meleșcanu.

Era unul dintre clienții noștri și arăta impecabil. Și bineînțeles că știa să poarte costumul”, a spus Cătălin Botezatu, care s-a plâns de tinerii care vin în atelierul lui să învețe meserie. Spune că nu sunt dedicați. „Cei din generația de azi vin în atelier să încurce pe acolo și apoi să le dai o semnătură că au făcut practică.

Nu vor să învețe, nu vor să facă nimic. Eu le ofer la fabricile pe care le am șansa să facă ceva. Le-am dat materiale, le-am oferit anumite linii pe care se poate lucra să-și facă colecții, dar nu vor. Au fost câțiva, dar apoi li s-a urcat la cap. Bineînțeles cum li s-a urcat, așa le-a și căzut și asta e”, a mai zis creatorul de modă, care a avut și câteva sfaturi pentru cei la început de drum.

Cătălin Botezatu, sfaturi pentru designerii la început de drum: „Puneți mai mult mâna pe niște cărți de artă, de cultură”

„Lăsați TikTok-ul și puneți mai mult mâna pe carte, puneți mai mult mâna pe niște cărți de artă, de cultură, vizitați. Știți ce fac eu? Am citit foarte mult în tinerețe, recunosc, dar acum nu mai am așa mult timp. Am o mie de cărți deschise, noroc că nu mă caută neamțul (nr. Alzheimer) și știu de unde să le iau.

Dar după citesc ceva, merg pe urma a ceea ce am citit, dacă ce am citit acolo, mă refer la istorie, geografie, coincide cu ceea ce văd”, a mai zis el.

Și a continuat: „Sunt printre puținele persoane care a mers în toate centrele energetice și solare ale lumii, am studiat toate religiile. Am fost acuzat că mi-am schimbat religia, că sunt budist, kabala. Nu. Am vrut să văd ce au de spus aceste religii și dacă am găsit ceva mi-am însușit acele chestii ca pe niște exemple pozitive, dar nu mi-am schimbat religia”.

Referitor la planurile sale, Cătălin Botezatu, care călătorește des, se gândește să lanseze o emisiune la Kanal D cu tematica călătoriilor.

„O să-mi fac un Instagram legat de călătorii și o să fac o emisiune cred că tot la Kanal D. Sper să se materializeze. Mi-aș dori să fac o emisiune de stil și turism de lux”, a mai declarat el pentru Ego.

