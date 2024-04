Abdulkadir Cam are 64 de ani, cetăţenie germană și e stabilit în România de 20 de ani. El locuia în sectorul 5 din București, unde avea un atelier auto şi lucra ca mecanic. Relațiile sale cu vecinii erau extrem de tensionate, iar Cam le făcuse mai multe plângeri la poliţie. Totul a culminat în seara de 28 iunie 2020, când turcul a fost bătut, iar soţia lui a murit.

Bătăuşii „par obosiţi în urma efortului depus”

În după-amiaza acelei zile, Cam a văzut, parcat în fața porții lui, un Opel negru care-i bloca ieșirea din curte. Era maşina vecinilor cu care certa. A aşteptat câteva ore, apoi, văzând că maşina e tot acolo, a ieşit să-i facă poze, ca să poată depune o nouă reclamaţie la poliție.

Doi dintre vecini, aflaţi la poartă, l-au văzut şi au început să strige la el. Ca un magnet, gălăgia i-a scos şi pe ceilalţi din curţi, iar în faţa casei lui Cam s-a adunat rapid un grup format din cinci bărbaţi şi trei femei.

Au început să se certe cu Cam, iar el a intrat în curte, însă nu a mai apucat să închidă porţile mari. Așa că vecinii au năvălit peste el, au intrat în hala unde Cam avea atelierul şi au început să-l lovească.

Imaginile cu bătaia au rămas filmate pe camerele de supraveghere video pe care turcul le avea în curte. „Patru tineri, având între 20 și 29 de ani, fără a le păsa de vârsta părții civile – 60 de ani, i-au aplicat lovituri cu pumnii și picioarele, inclusiv cu o bară metalică”, notează judecătorii de la Curtea de Apel Bucureşti.

Recomandări VIDEO REPORTAJ Sub plafonul sărăciei, umanitatea rezistă. Două mame singure din satul Lespezi reușesc să-și țină copiii cu ajutorul oamenilor din comunitate: „Turci, români, căutăm ajutor pentru toți”

Şi magistratul de la Judecătoria Sectorului 5 subliniază că „intensitatea conflictului fizic și efortul depus de inculpați în loviturile aplicate victimei reies din starea pe care ei o manifestă după ce au ieșit din curtea persoanei vătămate, în imaginile înregistrate de camerele de supraveghere putând fi observați cum respiră sacadat şi par obosiţi, în urma efortului depus, fără ca vreunul să pară lovit sau să dea semne că ar fi fost lovit de persoana vătămată”.

Clasare, pentru uciderea din culpă a soţiei turcului

„Din cauza loviturilor primite, am leşinat”, le-a declarat anchetatorilor Abdulkadir Cam. „După un timp, am auzit-o pe soţia mea ţipând şi am văzut că a venit poliţia”.

„Ţipa şi spunea să ne potolim”, au confirmat şi agresorii, adăugând că ei nu au lovit-o pe femeie şi nici nu ştiau dacă ea suferea de vreo boală.

„Avea nişte afecțiuni la inimă”, spune Cam, „iar în aceeași zi, după conflict, starea ei de sănătate s-a agravat. A făcut infarct, a venit ambulanța, dar ea a murit”.

Bărbatul consideră că cei care l-au bătut pe el au provocat şi decesul soţiei sale şi a cerut ca ei să fie acuzaţi de ucidere din culpă.

Procurorii au dat clasare pentru această acuzaţie, iar Cam a atacat soluţia la Judecătoria Sectorului 5 care, în septembrie 2022, i-a trimis plângerea la Parchet.

Recomandări Cheia anchetei din cazul celor 17 decese de la Spitalul Sf. Pantelimon. Ce este noradrenalina și cum se poate verifica dacă a fost folosită corect

Primul verdict: 1 an şi 5 luni de închisoare pentru agresori

În urma bătăii, Abdulkadir Cam a avut nevoie 30-35 zile de îngrijiri medicale. Avea lovituri pe tot corpul, inclusiv la cap, notează legistul.

În cazul lui, procurorii au trimis în judecată opt inculpaţi, acuzaţi de lovire sau alte violenţe şi de violare de domiciliu. Toţi au fost judecaţi în stare de libertate.

În ianuarie anul trecut, Judecătoria Sectorului 5 a decis că cei patru bărbaţi care l-au agresat pe turc trebuie să execute 1 an şi 5 luni de închisoare, iar cei care au intrat în curte, asistând la bătaie, au primit amenzi de 900 şi de 1.800 de lei, pentru violare de domiciliu.

Cam solicitase daune morale de 250.000 de euro, apoi de 8.000.000 de euro, dar instanţa i-a aprobat doar 10.000 de euro.

Decizia finală, chiar înaintea crimei: nicio zi de puşcărie

Sentinţa a fost atacată de Parchet, de victimă şi de inculpaţi. Curtea de Apel Bucureşti le-a dat însă câştig de cauză doar inculpaţilor şi a decis să le suspende „sub supraveghere executarea pedepselor de 1 an şi 5 luni de închisoare”.

„Culpa generării conflictului aparţine, în egală măsură, şi persoanei vătămate”, iar „altercația s-a produs spontan”, spun judecătorii de la Curtea de Apel.

Recomandări Managerul Spitalului Sf. Pantelimon spune că „nu sunt date care să ateste o viciere a tratamentului la ATI”, din primele cercetări. „Aceste decese nu puteau fi evitate”

În motivarea deciziei se mai precizează că Abdulkadir Cam „susține că inculpații s-ar face vinovați și de decesul soției sale, care în aceeași zi, după acest conflict, a suferit, se pare, un stop cardio-respirator. Aceste acuzații fac obiectul unui alt dosar penal”, dar „oricum, raportul medico-legal de necropsie a stabilit că moartea a fost neviolentă” şi „nu are nicio legătură cu acţiunile inculpaților, așa cum reiese, fără dubiu, din certificatul medico-legal depus la dosarul de urmărire penală”.

Abdulkadir Cam a aflat că toţi agresori săi au scăpat fără să facă o zi de închisoare pe 15 februarie anul acesta, când Curtea de Apel Bucureşti a dat verdictul final. La scurt timp, în noaptea de 6/7 martie, el a ucis-o pe femeia de 38 de ani găsită lângă autostradă, potrivit unui comunicat al Parchetului de pe lângă Tribunalul Dâmboviţa.

Urmărește-ne pe Google News