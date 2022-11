Două actrițe din Iran au fost arestate pentru că au susținut public demonstrațiile antiguvernamentale

Arestarea lor a avut loc după ce ele au apărut în public fără să poarte vălul islamic, într-un gest de solidaritate cu demonstrațiile antiguvernamentale care au izbucnit în septembrie după moartea tinerei Mahsa Amini, în custodia poliției moravurilor.

Câștigătoare a numeroase premii, cele două actrițe au fost reținute duminică la ordinul parchetului iranian, potrivit agenției Irna.

Hengameh Ghaziani a scris pe rețelele sociale, înainte de a fi arestată că „orice s-ar întâmpla, (…) întotdeauna, voi fi alături de poporul Iranului”, adăugând că „este posibil să fie ultima mea postare”.

Katayoun Riahi, one of the first actresses who appeared in public without mandatory hijab after the killing of #MahsaAmini, has been reportedly arrested. pic.twitter.com/o7Jxu0UV7j