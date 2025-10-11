Incursiunile cu drone se intensifică

Patrula comună cu SUA și NATO în apropierea Rusiei a scos în evidență tensiunile crescânde și vigilența reînnoită a aliaților, pe măsură ce incursiunile cu drone ale Moscovei se intensifică, testând apărarea Europei și hotărârea strategică a NATO.

Always watching.



✈️ RAF Rivet Joint & Poseidon, with USAF KC-135 support, patrolled NATOs Eastern Flank.



In response to Russias unlawful incursions, this mission shows NATOs unity and readiness to defend its airspace. 💪#WeAreNATO #AlwaysReady #StrongerTogether pic.twitter.com/lxQnjfaCtm — Royal Air Force (@RoyalAirForce) October 10, 2025

Regatul Unit a confirmat că două aeronave ale Forțelor Aeriene Regale (RAF) au efectuat o misiune comună de patrulare de 12 ore în această săptămână, alături de forțele americane și NATO, în apropierea frontierei cu Rusia, subliniind vigilența crescândă a aliaților ca răspuns la o creștere a incursiunilor cu drone și aeronave rusești în spațiul aerian NATO.

Secretarul Apărării, John Healey, a descris operațiunea drept o „misiune comună substanțială cu aliații noștri din SUA și NATO”, subliniind aprofundarea coordonării dintre puterile occidentale pentru a descuraja o potențială agresiune și a proteja securitatea regională.

Au zburat aproape 16.000 de kilometri

Demonstrând pregătirea operațională a Regatului Unit și hotărârea colectivă a NATO, o aeronavă de supraveghere electronică RAF RC-135 Rivet Joint și un avion de patrulare maritimă P-8A Poseidon au zburat împreună aproape 16.000 de kilometri din Nordul Îndepărtat, de-a lungul graniței cu Rusia, trecând pe lângă Belarus și Ucraina.

Misiunea a fost sprijinită de un avion KC-135 Stratotanker al Forțelor Aeriene ale Statelor Unite din cadrul Aripii 100 de Realimentare în Aer, care a extins raza de acțiune operațională a celor două aeronave RAF, într-o demonstrație de unitate transatlantică între aliații NATO.

Un mesaj puternic de unitate NATO pentru Putin

Operațiunea vine în urma unor incursiuni repetate în spațiul aerian NATO ale dronelor și aeronavelor rusești în ultima lună, inclusiv incidente în Polonia, România și Estonia. Ambele aeronave sunt concepute pentru a colecta informații folosind o serie de metode pentru a spori gradul de conștientizare operațională și a furniza date valoroase pentru analiză.

„Aceasta a fost o misiune comună cu aliații noștri din SUA și NATO. Nu numai că oferă informații valoroase pentru a spori gradul de conștientizare operațională a Forțelor noastre Armate, dar transmite și un mesaj puternic de unitate NATO pentru Putin și adversarii noștri”, a declarat John Healey.

Platforma cheie de informații, supraveghere și recunoaștere (ISR) a sistemului RC-135 Rivet Joint este concepută pentru a intercepta comunicațiile militare. Avionul P-8A Poseidon, care poate transporta torpile și rachete antinavă, a zburat pe o rută concentrată în jurul Mării Baltice.

Împreună, aceste aeronave s-au coordonat îndeaproape cu aliații NATO din întreaga Europă, monitorizând activitatea pe flancul estic al Alianței și descurajând orice potențiale amenințări la adresa spațiului aerian.

Această misiune comună evidențiază angajamentul NATO față de apărarea colectivă și capacitatea sa de a opera în mod coerent ca răspuns la amenințările emergente. Potrivit RAF, prin integrarea capacităților avansate de supraveghere și patrulare maritimă cu sprijinul de realimentare aer-aer, RAF și aliații săi NATO continuă să protejeze spațiul aerian al Alianței și să respecte dreptul internațional.

NATO va trimite sisteme din Turcia în România și Polonia pentru a proteja cerul de dronele rusești

NATO va implementa un sistem avansat de supraveghere în România și Polonia pentru a îmbunătăți capacitățile de detectare a dronelor rusești. Potrivit Euractiv, alianța va începe să desfășoare sistemul MEROPS al Turciei în cele două țări.

Sistemul MEROPS (Multispectral Extended Range Optical Sight) va fi utilizat pentru a spori capacitățile de avertizare timpurie și răspuns împotriva amenințărilor cu drone din partea Rusiei.





