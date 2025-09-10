„Numeroase drone au pătruns în spațiul aerian polonez în timpul nopții și s-au confruntat cu apărarea aeriană poloneză și a NATO”, a declarat ea, adăugând că secretarul general al Alianței, Mark Rutte, era „în contact” cu autoritățile poloneze, potrivit AFP.

Întrebarea cheie: a fost acesta un act deliberat al Kremlinului pentru a testa reacția NATO?

Pierderea unei drone în spațiul aerian al Poloniei poate fi considerată un accident; s-a mai întâmplat și înainte. Dar incursiunea „mai multor drone”, așa cum a raportat Polonia, pare mai degrabă deliberată.

Pentru a fi clar, când vorbim despre drone în acest context, nu ne referim la micile drone care vânează soldații din tranșeele de pe linia frontului cu grenade sau proiectile de artilerie atârnate sub ele. Acestea sunt aeronave mult mai mari, fără pilot, încărcate cu explozivi puternici, avertizează BBC.

Shahed-136, fabricat în Iran, de exemplu, măsoară 3,5 m (11 picioare) lungime și 2,5 m (8,2 picioare) lățime. Copiile rusești ale acestora, Geran-2, pot transporta o încărcătură de 30-50 kg (66-110 lb) de explozivi, suficientă pentru a distruge un bloc de locuințe și a ucide sau mutila locuitorii mai multor case.

Recomandări Polonia a doborât zeci de drone rusești care au pătruns în spaţiul său aerian. Forțele NATO au ajutat la doborârea lor / Varșovia ar putea invoca articolul 4 din Tratatul NATO

BBC precizează că în discuțiile recente avute cu oficiali militari ai NATO sau experți academici cu privire la următoarele mișcări probabile ale Rusiei au ajuns la concluzia că Moscova va dori să testeze într-un fel sau altul hotărârea NATO.

💥 Experts are saying that Russia had been preparing attacks on Poland since the summer



As early as July, SIM cards from Polish and Lithuanian mobile operators were found in downed drones — something that was reported in open sources. pic.twitter.com/aOY59AtrjR — NEXTA (@nexta_tv) September 10, 2025

Tusk vorbește de un „număr imens” de drone, presa poloneză – de 20

Polonia a anunțat că mai multe drone rusești au intrat în spațiul său aerian în timpul unui atac masiv lansat de Moscova asupra Ucrainei. Forțele armate poloneze au ridicat avioane de luptă și au declanșat o operațiune de neutralizare a obiectelor zburătoare, scrie publicația online Onet, parte a trustului Ringier.

❗ Wreckage of a Russian drone shot down during todays incursion into Polish airspace has been found in Poland



It was located near the village of Czosnówka — just 25 km from the Belarusian border. pic.twitter.com/aGnVPtJ1b3 — NEXTA (@nexta_tv) September 10, 2025

Recomandări Marius Dragu, păgubit în dosarul Nordis: „Autoritățile tergiversează dosarul, atât pe latura penală, cât și pe cea civilă. Vom trimite petiții la Președinție și 11 ambasade și vom face greva foamei la DIICOT”

Prim-ministrul Donald Tusk a declarat că spațiul aerian polonez a fost încălcat peste noapte de un număr „imens” de drone rusești.

„Dronele care reprezentau o amenințare directă au fost doborâte. Sunt în contact permanent cu secretarul general al NATO și cu aliații noștri”, a scris Tusk pe X.

Last night the Polish airspace was violated by a huge number of Russian drones. Those drones that posed a direct threat were shot down. I am in constant communication with the Secretary General of NATO and our allies. — Donald Tusk (@donaldtusk) September 10, 2025

Un precedent extrem de periculos pentru Europa

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, califică intrarea dronelor rusești în spațiul aerian polonez drept „un precedent extrem de periculos pentru Europa”.

„Rușii trebuie să simtă consecințele. Rusia trebuie să înțeleagă că războiul nu poate fi extins și că va trebui să ia sfârșit”, afirmă acesta, potrivit BBC. „Pauza în sancțiuni a durat prea mult”, spune el, adăugând că „este nevoie de o reacție puternică”.

Șeful Statului Major General al Forțelor Armate Poloneze, generalul Wieslaw Kukula (dreapta), la o ședință extraordinară a guvernului, Foto: Profimedia

Polonia a invocat articolul 4 din tratatul NATO

Prim-ministrul polonez Donald Tusk a declarat miercuri că statul membru NATO a invocat Articolul 4 al alianței occidentale de apărare pentru discuții urgente după ce dronele rusești i-au încălcat spațiul aerian.

Tusk a declarat parlamentului că Polonia a identificat 19 încălcări ale spațiului său aerian peste noapte și a doborât cel puțin trei drone, adăugând că nimeni nu a fost rănit în „acțiunea rusească”.

„Consultările aliate la care mă refer au luat acum forma unei cereri oficiale de invocare a articolului 4 din Tratatul Atlanticului de Nord”, a adăugat el.

Ce prevede articolul 4 din Tratatul NATO

Părțile vor avea consultări comune ori de câte ori vreuna dintre ele va considera că este amenințată integritatea teritorială, independența politică sau securitatea vreuneia dintre Părți. Textul integral al Tratatului poate fi citit aici.

Europa trebuie să lupte, spune șefa Comisiei

Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat miercuri, în discursul pe care îl ţine în Parlamentul European despre starea Uniunii, că vechea lume a geopoliticii s-a sfârşit şi că „trebuie să apară o nouă Europă”, relatează Politico.

„Ei simt cum se schimbă terenul sub picioarele lor. Simt că lucrurile devin din ce în ce mai dificile… Pur şi simplu nu putem aştepta să treacă această furtună. Vara aceasta ne-a arătat că nu avem timp pentru nostalgie. În acest moment se trasează liniile de luptă pentru o nouă ordine mondială. Deci, da, Europa trebuie să lupte”, a afirmat ea, adăugând că Europa trebuie să aibă grijă de propria apărare şi securitate, citează News.ro.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE