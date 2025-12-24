Fuga disperată a bărbaților ucraineni din calea războiului

Victor Pinkhasov nu-și poate opri zâmbetul. Tocmai a reușit să scape din Ucraina, după ce a traversat singur Munții Carpați timp de cinci zile.

„Vreau să fiu liber, să trăiesc”, a declarat bărbatul de 34 de ani pentru CNN, după ce a ajuns în România. Este unul dintre zecile de bărbați care trec ilegal granița din vestul Ucrainei în fiecare săptămână.

După aproape patru ani de la începutul invaziei rusești la scară largă, Ucraina se confruntă cu o criză tot mai mare de personal militar. Forțele de la Kiev încearcă să mențină o linie a frontului de peste 1.000 de kilometri, în fața trupelor ruse care duc un război de uzură constant. CNN a stat de vorbă cu mai mulți bărbați care au ales să evite înrolarea, de teamă că ar putea muri într-un conflict fără perspectivă clară de final, în ciuda eforturilor administrației Trump și ale altor puteri internaționale de a negocia o soluție.

Între timp, Rusia dispune de o populație de peste trei ori mai mare decât cea a Ucrainei pentru a-și completa rândurile, în ciuda pierderilor masive. Potrivit Parchetului General al Ucrainei, până în luna septembrie au fost deschise aproape 290.000 de dosare penale pentru absență neautorizată și dezertare, conform publicației Ukrainska Pravda. Legea marțială interzice tuturor bărbaților cu vârste între 23 și 60 de ani, eligibili pentru serviciul militar, să părăsească țara.

„Nimeni nu vrea pace. Nici Putin, nici Zelenski, nici Trump”

Pentru Pinkhasov, fost șofer de taxi în Kiev, viața în Ucraina devenise „insuportabilă”, chiar și în contextul declarațiilor liderilor internaționali despre pace.

„Nimeni nu vrea pace. Nici Putin, nici Zelenski, nici Trump”, a spus el direct, în timp ce bea ceai într-un orășel de frontieră din România, Sighetu Marmației.

Bărbatul a spus că s-a pregătit aproape o lună pentru traversare, studiind aplicații de navigație și canale de Telegram unde alți fugari își povesteau experiențele. A strâns zeci de batoane energizante și echipament de supraviețuire cumpărat la mâna a doua, pe care l-a abandonat în munți în ultima zi, pentru a putea fugi rapid peste graniță și a evita grănicerii ucraineni.

Ajuns în România, Pinkhasov s-a alăturat celor peste 30.000 de bărbați ucraineni care au trecut ilegal frontiera în această țară din 2022, potrivit Poliției de Frontieră române. Toți au primit statut de protecție temporară, oferit de Uniunea Europeană celor care fug din calea războiului.

Autoritățile ucrainene spun însă că peste 25.000 de persoane au fost prinse încercând să iasă ilegal din țară, doar spre România. Mulți alții au fugit spre Moldova, Ungaria, Belarus și alte state.

Cel puțin 29 de ucraineni au murit încercând să traverseze munții

Nu toți reușesc. Cel puțin 29 de bărbați au murit încercând să traverseze munții sau înecându-se în râul Tisa, care separă nordul României de sud-vestul Ucrainei.

Dima, un muncitor în construcții de 42 de ani și-a pierdut toate degetele de la picioare din cauza degerăturilor, după cinci zile petrecute pe munte, la temperaturi sub zero grade.

„A fost un șoc când mi-am văzut picioarele”, a spus el. „Mă doare în fiecare zi. În fiecare minut”.

Tatăl a doi copii a plecat din Ucraina după ce a primit ordin de încorporare la începutul războiului. A plătit traficanți în aprilie 2022, dar spune că nu a fost avertizat asupra riscurilor extreme. „Pe vârful muntelui a fost viscol. Nu ne vedeam dacă ne depărtam un metru unul de altul”, a povestit Dima. Unul dintre bărbații din grupul său a murit înghețat, iar trupul nu a putut fi recuperat timp de săptămâni.

Dima a supraviețuit doar pentru că a fost evacuat cu elicopterul de Salvamont Maramureș.

Șeful Salvamont Maramureș: „Am dus un bărbat ucrainean în spate timp de 14 ore”

Dan Benga, șeful Salvamont Maramureș, coordonează aceste misiuni. Fost jucător de rugby și om de afaceri, el spune că, din 2017, viața sa este dedicată salvării oamenilor din munți.

În mai puțin de patru ani, echipa sa a salvat 377 de bărbați ucraineni.

„Mulți nu au echipamentul necesar. Ar prefera să moară în munți încercând să scape, decât pe front”, a declarat Benga pentru CNN. „Nu îi judec. Nu știm ce se întâmplă în mintea și în sufletul lor. Munca noastră este plină de empatie pentru umanitate”.

Riscurile sunt enorme. În Ajunul Crăciunului din 2022, Benga a rămas blocat pe munte timp de cinci zile și a fost declarat dispărut. Soția și cei trei copii ai săi au fost avertizați să se pregătească pentru ce e mai rău.

„Am dus un bărbat ucrainean în spate timp de 14 ore”, a spus el, vizibil emoționat.

Traficanții promit trecerea în România pentru 14.000 de dolari

Pentru cei care își permit, plata traficanților este o opțiune. Unii își promovează deschis serviciile pe rețelele sociale. Un bărbat care se prezintă drept „Artem”, cu peste 4.000 de urmăritori pe TikTok, susține că poate facilita trecerea în România pentru 14.000 de dolari. „Salvez oameni care vor doar să trăiască”, a spus el pentru CNN, comparându-și activitatea cu un serviciu de salvare.

Jurnaliști CNN au discutat sub acoperire cu alți intermediari, care au vorbit despre mituirea grănicerilor și plata în criptomonede după traversare. Serviciul de Frontieră al Ucrainei susține că are toleranță zero față de corupție și că orice abatere este sancționată conform legii.

Pentru Victor Pinkhasov, care a reușit singur traversarea, riscul a meritat. La scurt timp după ce a ajuns în siguranță, s-a reunit în Elveția cu fiica sa de cinci luni.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE