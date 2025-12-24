Fuga disperată a bărbaților ucraineni din calea războiului

Victor Pinkhasov nu-și poate opri zâmbetul. Tocmai a reușit să scape din Ucraina, după ce a traversat singur Munții Carpați timp de cinci zile.

„Vreau să fiu liber, să trăiesc”, a declarat bărbatul de 34 de ani pentru CNN, după ce a ajuns în România. Este unul dintre zecile de bărbați care trec ilegal granița din vestul Ucrainei în fiecare săptămână.

După aproape patru ani de la începutul invaziei rusești la scară largă, Ucraina se confruntă cu o criză tot mai mare de personal militar. Forțele de la Kiev încearcă să mențină o linie a frontului de peste 1.000 de kilometri, în fața trupelor ruse care duc un război de uzură constant. CNN a stat de vorbă cu mai mulți bărbați care au ales să evite înrolarea, de teamă că ar putea muri într-un conflict fără perspectivă clară de final, în ciuda eforturilor administrației Trump și ale altor puteri internaționale de a negocia o soluție.

Între timp, Rusia dispune de o populație de peste trei ori mai mare decât cea a Ucrainei pentru a-și completa rândurile, în ciuda pierderilor masive. Potrivit Parchetului General al Ucrainei, până în luna septembrie au fost deschise aproape 290.000 de dosare penale pentru absență neautorizată și dezertare, conform publicației Ukrainska Pravda. Legea marțială interzice tuturor bărbaților cu vârste între 23 și 60 de ani, eligibili pentru serviciul militar, să părăsească țara.

„Nimeni nu vrea pace. Nici Putin, nici Zelenski, nici Trump”

Pentru Pinkhasov, fost șofer de taxi în Kiev, viața în Ucraina devenise „insuportabilă”, chiar și în contextul declarațiilor liderilor internaționali despre pace.

„Nimeni nu vrea pace. Nici Putin, nici Zelenski, nici Trump”, a spus el direct, în timp ce bea ceai într-un orășel de frontieră din România, Sighetu Marmației.

Bărbatul a spus că s-a pregătit aproape o lună pentru traversare, studiind aplicații de navigație și canale de Telegram unde alți fugari își povesteau experiențele. A strâns zeci de batoane energizante și echipament de supraviețuire cumpărat la mâna a doua, pe care l-a abandonat în munți în ultima zi, pentru a putea fugi rapid peste graniță și a evita grănicerii ucraineni.

Ajuns în România, Pinkhasov s-a alăturat celor peste 30.000 de bărbați ucraineni care au trecut ilegal frontiera în această țară din 2022, potrivit Poliției de Frontieră române. Toți au primit statut de protecție temporară, oferit de Uniunea Europeană celor care fug din calea războiului.

Autoritățile ucrainene spun însă că peste 25.000 de persoane au fost prinse încercând să iasă ilegal din țară, doar spre România. Mulți alții au fugit spre Moldova, Ungaria, Belarus și alte state.

Cel puțin 29 de ucraineni au murit încercând să traverseze munții

Nu toți reușesc. Cel puțin 29 de bărbați au murit încercând să traverseze munții sau înecându-se în râul Tisa, care separă nordul României de sud-vestul Ucrainei.

Dima, un muncitor în construcții de 42 de ani și-a pierdut toate degetele de la picioare din cauza degerăturilor, după cinci zile petrecute pe munte, la temperaturi sub zero grade.

„A fost un șoc când mi-am văzut picioarele”, a spus el. „Mă doare în fiecare zi. În fiecare minut”.

Tatăl a doi copii a plecat din Ucraina după ce a primit ordin de încorporare la începutul războiului. A plătit traficanți în aprilie 2022, dar spune că nu a fost avertizat asupra riscurilor extreme. „Pe vârful muntelui a fost viscol. Nu ne vedeam dacă ne depărtam un metru unul de altul”, a povestit Dima. Unul dintre bărbații din grupul său a murit înghețat, iar trupul nu a putut fi recuperat timp de săptămâni.

Dima a supraviețuit doar pentru că a fost evacuat cu elicopterul de Salvamont Maramureș.

Șeful Salvamont Maramureș: „Am dus un bărbat ucrainean în spate timp de 14 ore”

Dan Benga, șeful Salvamont Maramureș, coordonează aceste misiuni. Fost jucător de rugby și om de afaceri, el spune că, din 2017, viața sa este dedicată salvării oamenilor din munți.

În mai puțin de patru ani, echipa sa a salvat 377 de bărbați ucraineni.

„Mulți nu au echipamentul necesar. Ar prefera să moară în munți încercând să scape, decât pe front”, a declarat Benga pentru CNN. „Nu îi judec. Nu știm ce se întâmplă în mintea și în sufletul lor. Munca noastră este plină de empatie pentru umanitate”.

Riscurile sunt enorme. În Ajunul Crăciunului din 2022, Benga a rămas blocat pe munte timp de cinci zile și a fost declarat dispărut. Soția și cei trei copii ai săi au fost avertizați să se pregătească pentru ce e mai rău.

„Am dus un bărbat ucrainean în spate timp de 14 ore”, a spus el, vizibil emoționat.

Traficanții promit trecerea în România pentru 14.000 de dolari

Pentru cei care își permit, plata traficanților este o opțiune. Unii își promovează deschis serviciile pe rețelele sociale. Un bărbat care se prezintă drept „Artem”, cu peste 4.000 de urmăritori pe TikTok, susține că poate facilita trecerea în România pentru 14.000 de dolari. „Salvez oameni care vor doar să trăiască”, a spus el pentru CNN, comparându-și activitatea cu un serviciu de salvare.

Jurnaliști CNN au discutat sub acoperire cu alți intermediari, care au vorbit despre mituirea grănicerilor și plata în criptomonede după traversare. Serviciul de Frontieră al Ucrainei susține că are toleranță zero față de corupție și că orice abatere este sancționată conform legii.

Pentru Victor Pinkhasov, care a reușit singur traversarea, riscul a meritat. La scurt timp după ce a ajuns în siguranță, s-a reunit în Elveția cu fiica sa de cinci luni.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Iancu Sterp și Denisa Coțolan au devenit părinți înainte de Crăciun. Primele imagini cu bebelușul
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Breaking news! Cutremur în coaliție! Ce i-a transmis Sorin Grindeanu lui Ilie Bolojan în urmă cu puțin timp. Cuvintele lui fac acum înconjurul presei, iar Guvernul se zgâlțâie. Final de an plin de șocuri pentru români
Viva.ro
Breaking news! Cutremur în coaliție! Ce i-a transmis Sorin Grindeanu lui Ilie Bolojan în urmă cu puțin timp. Cuvintele lui fac acum înconjurul presei, iar Guvernul se zgâlțâie. Final de an plin de șocuri pentru români
Imagini nemaivăzute cu fiica Nicoletei Luciu. La 14 ani, Kim Csergo e o adolescentă superbă, iar cele mai recente poze cu ea i-au uimit pe toți! FOTO
Unica.ro
Imagini nemaivăzute cu fiica Nicoletei Luciu. La 14 ani, Kim Csergo e o adolescentă superbă, iar cele mai recente poze cu ea i-au uimit pe toți! FOTO
Este vestea momentului în showbiz! Chiar înainte de Crăciun, vedeta a adus pe lume cel de-al patrulea copil. Prima imagine cu bebelușul: „Raza mea de soare”
Elle.ro
Este vestea momentului în showbiz! Chiar înainte de Crăciun, vedeta a adus pe lume cel de-al patrulea copil. Prima imagine cu bebelușul: „Raza mea de soare”
gsp
„Fata din Vaideeni” care a învins-o, la doar 19 ani, pe Serena Williams, de nerecunoscut în cea mai recentă apariție. Între timp, a vizitat o zonă pitorească din România
GSP.RO
„Fata din Vaideeni” care a învins-o, la doar 19 ani, pe Serena Williams, de nerecunoscut în cea mai recentă apariție. Între timp, a vizitat o zonă pitorească din România
Rodion Cămătaru a vrut să investească în imobiliare, în Grecia, dar a avut un șoc: „Acolo nu ai voie să faci asta”
GSP.RO
Rodion Cămătaru a vrut să investească în imobiliare, în Grecia, dar a avut un șoc: „Acolo nu ai voie să faci asta”
Parteneri
Care este singurul supermarket deschis in ziua de Craciun. Informatie de interes national
Libertateapentrufemei.ro
Care este singurul supermarket deschis in ziua de Craciun. Informatie de interes national
Soția lui Tudor Chirilă, surprinsă în culise, la finala de la „Vocea României”. A stat lângă Gina Pistol, iar Esca le-a filmat: „Soțiile finaliștilor”. Imaginea e aici
Avantaje.ro
Soția lui Tudor Chirilă, surprinsă în culise, la finala de la „Vocea României”. A stat lângă Gina Pistol, iar Esca le-a filmat: „Soțiile finaliștilor”. Imaginea e aici
Cât câștigă actorii turci dintr-o singură postare. Hande Erçel, Burak Özçivit, Kıvanç Tatlıtuğ și Fahriye Evcen au onorarii de Hollywood din social media — vezi cine e în top și ce sume încasează din online
Tvmania.ro
Cât câștigă actorii turci dintr-o singură postare. Hande Erçel, Burak Özçivit, Kıvanç Tatlıtuğ și Fahriye Evcen au onorarii de Hollywood din social media — vezi cine e în top și ce sume încasează din online

Alte știri

Leena Liukkonen, ambasadoarea Finlandei în România: „Sunt asemănări importante între tradițiile noastre de Crăciun și cele din România”
Exclusiv
Știri România 13:00
Leena Liukkonen, ambasadoarea Finlandei în România: „Sunt asemănări importante între tradițiile noastre de Crăciun și cele din România”
Schimbări în circulația autobuzelor, începând de miercuri, 24 decembrie. STB anunță ce traseu va avea transportul în comun în această perioadă
Știri România 12:38
Schimbări în circulația autobuzelor, începând de miercuri, 24 decembrie. STB anunță ce traseu va avea transportul în comun în această perioadă
Parteneri
Serviciile ucrainene lovesc greu în armata rusă. Un avion-cheie a fost scos din luptă înainte de distrugerea submarinului din Novorossiisk
Adevarul.ro
Serviciile ucrainene lovesc greu în armata rusă. Un avion-cheie a fost scos din luptă înainte de distrugerea submarinului din Novorossiisk
Cadou de 3000 de euro primit de Sărbători de Mitică Dragomir de la vedeta FCSB-ului. „E Maybach-ul meu”. Exclusiv
Fanatik.ro
Cadou de 3000 de euro primit de Sărbători de Mitică Dragomir de la vedeta FCSB-ului. „E Maybach-ul meu”. Exclusiv
De ce 2026 îți poate schimba viața pentru următorii 9 ani. Ce spune numerologia despre anul care vine
Financiarul.ro
De ce 2026 îți poate schimba viața pentru următorii 9 ani. Ce spune numerologia despre anul care vine
Superliga.ro (P)
Cu ce rămânem după ultima etapă din 2025 în Superliga
Cu ce rămânem după ultima etapă din 2025 în Superliga
Derby-ul FCSB – Rapid și vocea celor din joc
Derby-ul FCSB – Rapid și vocea celor din joc
Parteneri
Surpriză în showbiz! La câteva luni de când a născut, vedeta s-a căsătorit în mare secret cu actualul ei iubit, cu 8 ani mai tânăr decât ea
Elle.ro
Surpriză în showbiz! La câteva luni de când a născut, vedeta s-a căsătorit în mare secret cu actualul ei iubit, cu 8 ani mai tânăr decât ea
„O veste bună”. Ce a anunțat Ministrul Muncii, Florin Manole. Schimbarea va avea loc de la 1 ianuarie și toți românii trebuie să știe
Unica.ro
„O veste bună”. Ce a anunțat Ministrul Muncii, Florin Manole. Schimbarea va avea loc de la 1 ianuarie și toți românii trebuie să știe
În plin scandal cu fiul ei, Viorica de la Clejani spune: „Am o casă mișto, merg la distracții, nu-mi lipsește nimic!” Fulgy a lansat un val de critici la adresa mamei sale. Detaliile făcute publice acum de artistă au stârnit un val de reacții
Viva.ro
În plin scandal cu fiul ei, Viorica de la Clejani spune: „Am o casă mișto, merg la distracții, nu-mi lipsește nimic!” Fulgy a lansat un val de critici la adresa mamei sale. Detaliile făcute publice acum de artistă au stârnit un val de reacții

Monden

Iancu Sterp și Denisa Coțolan au devenit părinți înainte de Crăciun. Primele imagini cu bebelușul
Stiri Mondene 14:31
Iancu Sterp și Denisa Coțolan au devenit părinți înainte de Crăciun. Primele imagini cu bebelușul
Roxana Nemeș, primul Crăciun alături de fetița și băiețelul ei. „Anul trecut, de Revelion, la ora 12 noaptea, mi-am pus dorința să rămân gravidă”
Stiri Mondene 14:00
Roxana Nemeș, primul Crăciun alături de fetița și băiețelul ei. „Anul trecut, de Revelion, la ora 12 noaptea, mi-am pus dorința să rămân gravidă”
Parteneri
Despărțire cu lacrimi pentru copiii Andreei Esca. Ce i-a spus Alexia Eram lui Aris chiar înainte de Survivor 2026: „Te aștept acasă cu tot cu…”
TVMania.ro
Despărțire cu lacrimi pentru copiii Andreei Esca. Ce i-a spus Alexia Eram lui Aris chiar înainte de Survivor 2026: „Te aștept acasă cu tot cu…”
Două Românii, două realități financiare: cum putem reduce decalajul economic și social
ObservatorNews.ro
Două Românii, două realități financiare: cum putem reduce decalajul economic și social
Breaking news tragic! Legendarul cântăreț, iubit de generații întregi de români, diagnosticat cu cancer de Sărbători
Libertateapentrufemei.ro
Breaking news tragic! Legendarul cântăreț, iubit de generații întregi de români, diagnosticat cu cancer de Sărbători
Parteneri
Englezii au văzut noul model Dacia și l-au descris într-un singur cuvânt
GSP.ro
Englezii au văzut noul model Dacia și l-au descris într-un singur cuvânt
Mauro Icardi, scrisoare spectaculoasă către Gheorghe Hagi, după un eveniment istoric la Galatasaray: „Vă scriu cu inima întreagă și cu umilința”
GSP.ro
Mauro Icardi, scrisoare spectaculoasă către Gheorghe Hagi, după un eveniment istoric la Galatasaray: „Vă scriu cu inima întreagă și cu umilința”
Parteneri
Sudul țării, sub cod galben de ninsori în Ajunul Crăciunului. În ce zone se așteaptă un strat mai consistent de zăpadă
Mediafax.ro
Sudul țării, sub cod galben de ninsori în Ajunul Crăciunului. În ce zone se așteaptă un strat mai consistent de zăpadă
Explozie pe Autostrada A1! Un camion plin cu GPL a sărit în aer după un accident cu un TIR. Imagini șocante
StirileKanalD.ro
Explozie pe Autostrada A1! Un camion plin cu GPL a sărit în aer după un accident cu un TIR. Imagini șocante
Clipe cumplite pentru Loredana Groza, în prag de sărbători! Tatăl artistei se află în stare gravă la spital: „Tata…fă-te bine”
Wowbiz.ro
Clipe cumplite pentru Loredana Groza, în prag de sărbători! Tatăl artistei se află în stare gravă la spital: „Tata…fă-te bine”
Promo
Pârtii de schi de vis
Advertorial
Pârtii de schi de vis
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Denisa Coțolan a născut! Iancu Sterp a devenit tătic pentru prima dată și a postat prima imagine cu bebelușul
Wowbiz.ro
Denisa Coțolan a născut! Iancu Sterp a devenit tătic pentru prima dată și a postat prima imagine cu bebelușul
Care a fost, de fapt, relația dintre Rodica Stănoiu și presupusul iubit tinerel. Marius Calotă a venit cu noi dezvăluiri după percheziția anchetatorilor
Redactia.ro
Care a fost, de fapt, relația dintre Rodica Stănoiu și presupusul iubit tinerel. Marius Calotă a venit cu noi dezvăluiri după percheziția anchetatorilor
EXCLUSIV Ce fel de mâncare tradițională gătește Denise Rifai de Crăciun. Îndrăgita vedetă ne-a dezvăluit planurile pe care le are de sărbători
KanalD.ro
EXCLUSIV Ce fel de mâncare tradițională gătește Denise Rifai de Crăciun. Îndrăgita vedetă ne-a dezvăluit planurile pe care le are de sărbători

Politic

Mesaj pentru Ilie Bolojan din Parlamentul European: „La conferințele de presă, premierul nu este gazda, ci musafirul într-un spațiu care aparține cetățenilor”
Exclusiv Interviu
Politică 23 dec.
Mesaj pentru Ilie Bolojan din Parlamentul European: „La conferințele de presă, premierul nu este gazda, ci musafirul într-un spațiu care aparține cetățenilor”
Un minister intră în noul an cu facturile plătite la zi, fără arierate, anunță Ioana Dogioiu
Politică 23 dec.
Un minister intră în noul an cu facturile plătite la zi, fără arierate, anunță Ioana Dogioiu
Parteneri
Dosarul fiului milionarului ieșean Zapodeanu, aproape „albit” la Curtea de Apel. Magistrații au dat deoparte tot ce era mai greu printre probe
ZiaruldeIasi.ro
Dosarul fiului milionarului ieșean Zapodeanu, aproape „albit” la Curtea de Apel. Magistrații au dat deoparte tot ce era mai greu printre probe
„Țintă necooperantă!” Ce s-ar întâmpla dacă avionul lui Vladimir Putin ar pătrunde în spațiul aerian al României. Răspunsul lui Radu Miruță, noul șef al MApN
Fanatik.ro
„Țintă necooperantă!” Ce s-ar întâmpla dacă avionul lui Vladimir Putin ar pătrunde în spațiul aerian al României. Răspunsul lui Radu Miruță, noul șef al MApN
Rușii râd de europeni într-un clip de propagandă lansat de Crăciun: Totul e din cauza lui Putin! (Video)
Spotmedia.ro
Rușii râd de europeni într-un clip de propagandă lansat de Crăciun: Totul e din cauza lui Putin! (Video)