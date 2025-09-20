Cum s-a produs accidentul de camion de pe autostrada din SUA

Jacob Ortell Scott, în vârstă de 28 de ani, conducea un camion frigorific în momentul în care a făcut accidentul. Șoferul a pierdut o roată de la autotren, a trecut peste o barieră și a lovit două vehicule oprite, potrivit informațiilor furnizate de autoritățile din Utah.

Oamenii legii s-au deplasat imediat la fața locului și au discutat cu șoferul, efectuând și o serie de verificări în zonă.

Momentul în care un polițist le-a descoperit pe cele două fete captive în camionul frigorific

Un ofițer aflat în zonă a observat „două perechi de ochi” în camion, conform unui raport citat de presa străină. Ofițerul l-a confruntat pe Scott, care părea „surprins”, dar apoi a recunoscut prezența copiilor în remorcă.

„În acel moment, am văzut fetele de 12 și 14 ani stând în spatele remorcii cu produsele lactate și de carne”, a declarat locotenentul Clay Morgan.

Oamenii legii au descoperit că temperatura din interiorul camionului era sub punctul de îngheț, ajungând la -1°C. Autoritățile au găsit și așternuturi în remorca frigorifică.

„Nu exista nicio modalitate pentru fete de a ieși”, se menționează în raport.

Ce s-a întâmplat cu cele două fete captive în camionul frigorific

Recomandări Planul înfricoșător al Rusiei pentru a pune mâna pe Republica Moldova, după alegerile din 28 septembrie. Cucerirea Odesei, ținta finală

Șoferul în vârstă de 28 de ani a fost arestat și acuzat de abuz agravat asupra copiilor. Fetele nu au fost rănite și au fost predate altor membri ai familiei. Două persoane din vehiculele lovite au fost transportate la spital, una în stare critică și cealaltă în stare gravă.

Acest caz șocant evidențiază pericolele traficului de persoane și importanța vigilenței autorităților.

Care sunt temperaturile din interiorul camioanelor frigorifice

Camioanele frigorifice pot menține diferite temperaturi, adaptate tipului de marfă transportată:

Pentru carne congelată, înghețată și legume congelate, temperaturile sunt de obicei sub 0 °C, adesea între -18°C și -25°C.

Pentru produse refrigerate, cum ar fi carne proaspătă, lactate, ouă, legume și fructe, temperatura optimă este între +2°C și +8°C.

Pentru produse care necesită o temperatură constantă, cum ar fi unele produse farmaceutice sau cosmetice, se menține de regulă temperatura peste +12°C.

Camioanele pot avea și compartimente multiple, fiecare cu temperaturi diferite, pentru a transporta simultan, de exemplu, lactate la +4°C și carne congelată la -20°C.

Sistemele frigorifice din camioane folosesc compresoare, condensatori și evaporatori pentru a menține aceste temperaturi, cu monitorizare constantă și ajustare automată pentru a asigura condiții optime pe durata transportului.

Temperatura minimă pe care o poate suporta corpul uman

Temperatura minimă până la care poate rezista corpul uman este de 28 de grade Celsius, la nivelul intern al corpului. În acest moment, există riscul opririi funcțiilor vitale. Primele simptome ale hipotermiei încep să se instaleze sub 35 °C, iar sub această valoare funcțiile organismului încep să fie afectate semnificativ.

Au fost cazuri excepționale de supraviețuire la temperaturi interne mult mai scăzute, chiar și în jur de 13,2 °C, dar acestea sunt rare și implică factori ca intervenția medicală promptă. În condiții reci, corpul pierde căldura mult mai rapid dacă este ud sau transpirat, accentuând riscul de deces prin hipotermie.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE