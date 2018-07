Două fetițe, gemene, cu sindromul Down, învață trei limbi străine și limbajul semnelor la 18 luni

O familie din Marea Britanie are două fetițe, gemene, cu sindromul Down, un caz rar care apare odată la un milion de perechi, scrie The Metro. Mama celor două fetițe spune că este recunoscătoare că le are și că boala de care suferă acestea nu îi diminuează în nici un fel bucuria pe care i-au adus-o micuțele.