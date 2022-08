Potrivit sursei citate, bărbații au ignorat restricțiile impuse de autoritățile locale și au mers să înoate. Unii dintre ei au dat peste o mină de război, care a explodat.

Vladislav Nazarov, purtătorul de cuvânt al comandamentului operațional „Sud”, a anunțat, că oamenii au fost aruncați în aer.

⚡️There was a video of a mine explosion on Zatoka beach in the Odesa region. As a result, two people were killed and two were injured, – Operational Command „South” reports. pic.twitter.com/jwcy3VLhwV