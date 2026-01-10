S-au întors din Dubai cu o avere ascunsă în bagaje

Cele două femei s-au întors din Dubai și au aterizat pe Aeroportul Henri Coandă – Otopeni, din București, pe 9 ianuarie 2026, la ora 16.00. După ce și-au așteptat bagajele, cele două au vrut să iasă din aeroport prin culoarul „nimic de declarat”, însă polițiștii de frontieră le-au oprit.

În data de 09.01.2026, în jurul orei 16.00, la Punctul de Trecere a Frontierei Aeroportul Internațional Henri Coandă, s-au prezentat pentru a intra în ţară, din direcţia Dubai, două femei, cetăţeni români, în vârstă de 20 de ani, respectiv 49 de ani. După ce au efectuat formalitățile de frontieră, persoanele în cauză s-au deplasat spre ieșire, fără a declara autorităților vamale bunurile și sumele deținute. Acţionând în baza analizei de risc, poliţiştii de frontieră, împreună cu lucrătorii vamali, au efectuat un control amănunțit asupra bagajelor femeii”, se arată într-un comunicat publicat de Poliția de Frontieră.

Teancuri de bancnote ascunse și bijuterii de lux

Polițiștii de frontieră au început să controleze bagajele celor două românce și, în scurt timp, au descoperit că acestea s-au întors din Dubai cu o sumă uriașă de bani, dar și cu bijuterii de lux.

„Astfel, în bagaje au fost descoperite 19 coliere, 34 brățări, 5 inele și 17 cercei din metal galben susceptibil a fi din aur, precum și 5 ceasuri de lux de diferite mărci. De asemenea, în bagaje se aflau și 2.718.500 AED, respectiv 73.400 euro. În total, bunurile, precum cu sumele de bani se ridică la o valoare estimativă de 3.000.000 de euro. Acestea au fost preluate de către autorităţile vamale pentru a fi trimise spre expertizare”, au mai explicat polițiștii de frontieră de la Otopeni.

Aveau în bagaje echivalentul a 5.940 de salarii minime nete

În total, cele două românce aveau în bagaje aproximativ trei milioane de euro. Având în vedere că, în luna ianuarie 2026, în România, salariul net minim pe economie are o valoare de 2.574 lei, dar și cursul valutar de 5,10 lei pentru un euro, putem spune că cele două românce întoarse din Dubai aveau în bagaje aproximativ 5.940 de salarii minime nete.

Asta înseamnă că un român care câștigă salariul minim ar fi trebuit să muncească 495 de ani și să nu cheltuiască niciun leu pentru a ajunge la valoare totală a bunurilor cu care cele două românce s-au întors din Dubai.

Pe numele celor două, polițiștii au deschis un dosar penal pentru tentativă la contrabandă, iar banii și bijuteriile au fost confiscate.