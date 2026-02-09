Artiștii vor picheta instituția în semn de solidaritate, contestând vehement noile reglementări pregătite de Ministerul Culturii.

Mărul discordiei: Programul de 8 ore și condica de prezență

Motivul nemulțumirii generale este impunerea unui program pilot prin care activitatea artistică ar urma să fie normată strict la 8 ore pe zi, similar unui program administrativ clasic.

Conform unei circulare emise de Ministerul Culturii, actorii ar fi obligați să semneze zilnic foaia de prezență (condica) și să întocmească rapoarte individuale de activitate pentru a justifica orele petrecute în instituție.

Artiștii consideră că aceste măsuri birocratice sunt incompatibile cu natura meseriei lor și că transformă activitatea de creație într-o simplă „muncă de birou”.

„Uciderea creativității” prin birocrație

Actorii ploieșteni avertizează că normarea rigidă a timpului de lucru creează un teren propice pentru „uciderea creativității”.

Ei argumentează că procesul artistic presupune studiu individual, introspecție și documentare, activități care nu pot fi cuantificate printr-o simplă prezență fizică în instituție sau prin rapoarte scrise.

„Munca unui actor, a unui artist în general, nu poate fi normată la 8 ore pe zi, mai ales pentru că munca sa nu se desfășoară doar pe scenă, la spectacole sau repetiții. Actorul lucrează mult cu sine, iar acest lucru se întâmplă de când există teatrul, nu de ieri, de azi”, au transmis reprezentanții Teatrului „Toma Caragiu”.

Aceștia subliniază diferența fundamentală dintre artă și administrație: „Pentru un rol ai nevoie să cauți, să-l construiești, să te documentezi, iar asta nu înseamnă să deschizi un sertar și să scoți un dosar.”

Mesajul actorilor ploieșteni este clar: teatrul înseamnă, înainte de toate, „emoția transmisă publicului”, un element intangibil care nu poate fi surprins în condici de prezență și rapoarte de activitate.

Acest protest al artiștilor ploieșteni va avea loc în semn de solidaritate cu protestul anunțat de actorii de la Teatrul Național București, după ce Ministerul Culturii le-a cerut actorilor să scrie ce fac în cele 8 ore de lucru.

