La unitatea de învățământ au intervenit de urgență echipajele Inspectoratului pentru Situații de Urgență București-Ilfov (ISU B-IF), care au efectuat verificări pentru a stabili cauza incidentului.

Potrivit autorităților, alerta a fost generată de spargerea unei conducte de termoficare din apropierea clădirii, eveniment care a dus la degajări masive de abur, interpretate inițial drept fum provenit de la un incendiu.

În urma intervenției pompierilor, s-a constatat că nu a existat niciun incendiu.

Știre în curs de actualizare.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE