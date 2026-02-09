La unitatea de învățământ au intervenit de urgență echipajele Inspectoratului pentru Situații de Urgență București-Ilfov (ISU B-IF), care au efectuat verificări pentru a stabili cauza incidentului.
Potrivit autorităților, alerta a fost generată de spargerea unei conducte de termoficare din apropierea clădirii, eveniment care a dus la degajări masive de abur, interpretate inițial drept fum provenit de la un incendiu.
În urma intervenției pompierilor, s-a constatat că nu a existat niciun incendiu.
Știre în curs de actualizare.
Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro
Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.