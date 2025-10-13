Circumstanțele producerii accidentului

La fața locului au intervenit mai multe echipe de salvare, inclusiv trei elicoptere. În cele două trenuri se aflau în total 80 de pasageri, transmite publicația Aktuality, parte a trustului Ringier.

„Conform informațiilor de la serviciile de salvare, aproximativ 30 de persoane au fost rănite, două dintre ele grav”, a declarat luni după-amiază Compania Feroviară Slovacă.

Trenurile implicate în coliziune circulau pe o linie unică. Trenul care venea din Košice a plecat la ora 9.22, iar cel care se deplasa din Rožňava a pornit la 9.48. Conform investigațiilor preliminare, cauza accidentului ar fi fost o eroare umană.

„Nu vreau să vorbesc despre cauze în acest moment, dar conform informațiilor inițiale, nu este vorba de o eroare de sistem, ci de o defecțiune cauzată de factorul uman. Se pare că unul dintre mecanicii de locomotivă a greșit (…), dar deocamdată este doar o versiune preliminară”, a precizat Matúš Šutaj Eštok, ministrul de Interne al Slovaciei.

La locul accidentului au intervenit opt ambulanțe terestre, trei elicoptere și mai multe echipe de salvare. Până în acest moment nu au fost raportate decese.

Spitalul Universitar „Louis Pasteur” din Košice a activat un plan de intervenție în caz de traumă pentru a gestiona numărul mare de răniți.

Ladislava Šustová, purtătoarea de cuvânt a spitalului, a declarat: „Un pacient cu răni grave a fost transportat cu elicopterul la clinica de chirurgie traumatologică, acesta fiind în prezent în sala de operație. Monitorizăm continuu situația. Nu este posibil să comentăm numărul total de răniți în acest moment”.

Unul dintre trenuri, suspendat deasupra unui deal

Unul dintre trenuri a rămas suspendat deasupra unei deal după impact, ceea ce a complicat eforturile de evacuare.

De asemenea, mecanicul unuia dintre trenuri a fost testat pentru alcool și substanțe stupefiante, iar rezultatele au fost negative. Celălalt mecanic, rănit grav, a fost transportat la spital pentru analize suplimentare.

Accident Feroviar grav în Slovacia. Foto: X/Global Network News

Traficul feroviar pe această rută a fost suspendat temporar.

„Cauza coliziunii este în curs de investigare. În acest moment, prioritatea este salvarea și evacuarea pasagerilor și a angajaților noștri. Vom actualiza continuu informațiile”, a declarat Ján Baček, purtătorul de cuvânt al Companiei Feroviare Slovace.

Autoritățile continuă să monitorizeze situația și să ofere actualizări cu privire la starea răniților. Ancheta privind circumstanțele exacte ale accidentului este în desfășurare.

