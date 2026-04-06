”Nu ştiu, nu comentez”, a fost reacţia angajatului TVR, Marian Olaianos De asemenea, Nadia Vlădescu se află în faţa judecătorilor după ce, în 2024, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 a trimis-o în judecată pentru hărţuirea unui alt fost iubit.

Contactată de G4Media.ro, Vlădescu a declarat că: ”publicarea unor informaţii provenite din dosare aflate pe rolul instanţelor şi supuse unor măsuri de confidenţialitate constituie o încălcare a dispoziţiilor instanţei şi a normelor legale privind protecţia datelor şi a vieţii private. De asemenea, expunerea publică a unor elemente private sau medicale, în lipsa unui interes public real şi actual, poate reprezenta o ingerinţă gravă şi nejustificată în viaţa privată”.

Pe portalul instanţelor nici unul dintre cei doi inculpaţi nu poate fi identificat: numele lui Olaianos a fost anonimizat, iar în cazul lui Vlădescu, dosarul a fost scos cu totul din sistemul cu acces public, scrie G4Media.

Scandalul dintre Olaianos şi Nadine Vlădescu a devenit cunoscut în toamna lui 2022. În imaginile datând din octombrie 2022 se vede cum Olaianos îi pune mâinile în gât și o trântește de un perete pe colega sa cu care avea o relație amoroasă, conform declarațiilor făcute de cei doi în fața Comisiei de Disciplină a TVR. Jurnalistul sportiv a susținut inițial că totul a fost un flirt, iar apoi că el a fost hărțuit sexual de Vlădescu.

Marian Olaianos, 48 de ani, este jurnalist sportiv al TVR de 24 de ani, unul dintre cei mai experimentați comentatori. Nadine Vlădescu este angajată la TVR din 2022 și a fost gazda primei emisiuni de la relansarea TVR Cultural.