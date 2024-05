Boeingul 777, care efectua zborul SQ321 cu 211 pasageri şi 18 membri ai echipajului la bord, a trecut prin turbulenţe extreme şi bruşte la o altitudine de 11.000 de metri, când se afla deasupra Myanmarului, la zece ore după ce decolase de la Londra.

Avionul s-a ridicat brusc şi apoi a plonjat de mai multe ori. Un pasager britanic în vârstă de 73 de ani a murit, iar alte 104 persoane au fost rănite la bordul zborului Londra-Singapore.

Grupul medical Samitivej a declarat miercuri pentru AFP că a tratat 85 dintre victime, dintre care 20 sunt la terapie intensivă. Este vorba de persoane din Australia, Marea Britanie, Hong Kong, Malaezia, Noua Zeelandă, Singapore şi Filipine.

Potrivit unui comunicat al Departamentului filipinez al Muncii, un pasager filipinez, inginer informatician care lucrează în Singapore, a suferit o fractură la nivelul gâtului, iar starea sa a fost considerată „sensibilă”, dar stabilă de către medici.

Fotografiile făcute în avion imediat după incident arată o cabină plină pe jos de mâncare, sticle şi bagaje, precum şi măşti de oxigen atârnând de tavan.

Într-un mesaj video, directorul general al Singapore Airlines, Goh Choon Phong, a prezentat condoleanţe familiei celui decedat şi a spus că îi pare „cu adevărat rău pentru experienţa traumatizantă” a celor aflaţi la bord.

Premierul din Singapore, Lawrence Wong, a transmis la rândul său „cele mai profunde condoleanţe” rudelor pasagerului care şi-a pierdut viaţa. Acesta se numea Geoff Kitchen şi era directorul unui teatru de lângă Bristol, în Marea Britanie.

Un angajat al Thai Airways a declarat pentru AFP că a văzut la aeroportul din Bangkok „peste 10″ ambulanţe care se grăbeau să ajungă la faţa locului. Personalul aeroportului a separat pasagerii în patru grupuri în funcţie de starea lor de sănătate, a declarat bărbatul, care şi-a dat doar prenumele, Poonyaphat.

Miercuri, 131 de pasageri traumatizaţi şi 12 membri ai echipajului – majoritatea celor aflaţi la bordul Boeingului – au ajuns în cele din urmă în Singapore cu un alt zbor. Ei au fost întâmpinaţi de rudele îngrijorate, dar niciunul nu a dorit să vorbească cu jurnaliştii.

Dintre pasageri, 56 erau australieni, 47 britanici şi 41 singaporezi, a precizat compania aeriană.

Malaezia a precizat că nouă dintre cetăţenii săi se află în spital, dintre care unul în stare critică, dar stabilă.

„Am fost aruncat în tavan şi apoi, când avionul a căzut brusc, am păţit acelaşi lucru”, a povestit, miercuri, un pasager pentru presa locală australiană, după ce a ajuns la Sydney, destinaţia sa finală. „Am căzut apoi destul de tare, iar micul meu dejun s-a împrăştiat. O parte din echipaj servea micul-dejun tuturor şi ei, săracii, au fost cel mai grav răniţi”, a adăugat el.

Singapore a trimis o echipă de anchetatori la Bangkok, iar Wong a dat asigurări că ţara sa „lucrează îndeaproape cu autorităţile thailandeze” şi că va efectua „o anchetă amănunţită”.

„Este prea devreme pentru a şti exact ce s-a întâmplat. Dar nu cred că pasagerii îşi iau suficiente măsuri de precauţie”, a declarat pentru AFP Anthony Brickhouse, un expert american în siguranţa aviaţiei. „De îndată ce semnalul a fost dat, majoritatea şi-au desfăcut imediat centurile de siguranţă”, a spus el.

Oamenii de ştiinţă explică faptul că schimbările climatice sunt susceptibile să provoace mai multe turbulenţe, invizibile pentru radar. Potrivit unui studiu realizat în 2023, durata anuală a turbulenţelor a crescut cu 17% între 1979 şi 2020, iar cea a turbulenţelor severe, care sunt mai rare, cu peste 50%.

