De Mihai Niculescu,

Alexandru Rafila susține că alcoolul sanitar este dezinfectant și poate fi folosit în special pentru suprafețe. Președintele Societăţii Române de Microbiologie a vorbit despre coronavirus și măsurile autorităților la Marius Tucă Show, potrivit Mediafax.

„Alcoolul sanitar e dezinfectant. El e folosit pentru dezinfecția unor suprafețe. Nu putem să spunem că nu are niciun efect, pentru că spirtul are un efect dezinfectat. Concentrația optimă e 70%. Utilizarea lui ca antiseptic nu prea mai e recomandată. În primul rând nu are timp de contact pe tegumente. Atunci preferăm să folosim un gel care conține același lucru, alcool etanol în aceeași concentrație, 70%. El pătrunde în profunzime și nu distruge tegumentul.

Atunci se recomandă utilizarea acestor dezinfectanți, tot pe bază de alcool. Iar suprafețele, sigur putem folosi și spirt, se folosesc dezinfectanți pe bază de clor. O soluție diluată corespunzător e suficientă pentru inactivarea oricărui microorganism care e patogen, inclusiv pentru curățarea acestui coronavirus”, a explicat dr. Alexandru Rafila.

În Bucureşti cele mai multe cazuri sunt legate de „Pacientul 17”- fostul polițist de la Gerota

Doctorul Alexandru Rafila a declarat că în Capitală, cele mai multe cazuri sunt legate de „Pacientul 17”.

„Dacă ne referim la Bucureşti saltul important a fost legat de contacţii aceleiaşi persoane. Noi am avut acest caz de la Administraţia Domeniu Pază, era şeful Pazei la Administraţia Domeniului Public Sector 4. Cred că e un model aşa de iresponsabilitate pentru simplul motiv că el a ascuns. Şi-a îmbolnăvit familia (cel care lucra la MAI, numit de presă Pacientul 17 – n.r.)”, a mai spus Rafila.

