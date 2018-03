Dragnea îi răspunde lui Codrin Ștefănescu: ”Să ceară explicații privind chermezele SRI de la camaradul lui Gabriel Oprea”

Preşedintele PSD, Liviu Dragnea i-a răspuns, luni, lui Codrin Ştefănescu, care îi ceruse explicații privind prezenţa la petrecerile SRI. Dragnea a replicat că acesta poată să ceară explicaţii de la „camaradul” lui Gabriel Oprea și a anunțat că va face dezvăluiri în comisia SRI. ”Nu vreau să fac cancan. Eu vreau ca după ce vorbesc eeu, să se întâmple nişte lucruri. Nu putem să stăm în continuare doar pe bârfe şi nimeni să nu păţească nimic, nimeni să nu plătească, cu aşa ceva nu sunt de acord”, a mai spus președintele PSD.



„Cred că domnul Codrin Ştefănescu poate să ceară aceste explicaţii de la camaradul lui Gabriel Oprea, de la asociatul lui Gabriel Oprea, care sigur nu are legătură cu sistemul”, a spus Dragnea, la Parlament.

El a ținut să precizeze că niciodată nu a fost la vreo zi onomastică a lui George Maior sau Florian Coldea, și a anunțat că va vorbi despre ceea ce ştie în Comisia de control a SRI.

„În ceea ce priveşte ce am eu de spus, am spus că voi spune în Comisia SRI tot ceea ce ştiu şi nu voi merge acolo nici cu jumătăţi de adevăruri ca George Maior, nici cu minciuni ca alţii, voi spune ceea ce ştiu, pentru că am văzut că se conturează o istorie romanţată: nimeni nu a făcut nimic, toţi cu fost buni şi a venit de undeva din cer acest sistem pe care toată lumea îl simte. (..) Aveţi răbdare, că o să aflaţi de la mine lucruri la care nu v-aţi gândit. Dar după ce merg acolo (la Comisia SRI -n.r.) pentru că eu vreau să fac o chestie instituţională. Nu vreau să fac cancan. Eu vreau ca după ce vorbesc eu şi după ce sper că la un moment dat se va termina şi activitatea comisie SRI în domeniul ăsta să se întâmple nişte lucruri. Nu putem să stăm în continuare doar pe bârfe şi nimeni să nu păţească nimic, nimeni să nu plătească, cu aşa ceva nu sunt de acord”, a adăugat Dragnea.

Dragnea a mai afirmat că nu a stabilit nimic cu şeful Comisiei parlamentare pentru controlul SRI Claudiu Manda în privinţa audierii sale în comisie, subliniind că, din câte a auzit, George Maior nu a făcut dezvăluiri la comisie.

„Nu am stabilit nimic cu domnul Manda. Eu nu sunt în comisia de control. Care dezvăluiri a făcut George Maior? Că George Maior din ce am auzit (…) a cam zis nu, nu ştie, nu a auzit, nu e adevărat. Astea sunt dezvăluiri? Asta sunt minciuni. Nu am fost niciodată la vreo zi onomastică a lui Maior sau Coldea, niciodată. Prea multe vorbe despre securişti. Noi avem Congres”, a adăugat Dragnea.

Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Ştefănescu, a declarat luni că preşedintele partidului, Liviu Dragnea, ar trebui să dea explicaţii în interiorul formaţiunii în ceea ce priveşte participarea la unele petreceri care au avut loc în sedii ale SRI.

„Eu nu îi voi cere explicaţii personal. Eu cred că e dator el să dea explicaţiile astea în interiorul partidului, să explice câte întâlniri de genul acesta a avut, de ce le-a avut şi în ce context. Poate, pur şi simplu, a fost obligat să participe. Poate a participat din plăcere. Lucrurile astea trebuie să le spună în interiorul partidului, pentru noi. Pe urmă trebuie să le spună, probabil, public. În orice caz, am înţeles că vrea să vină la Comisia de control SRI, unde are foarte multe lucruri de spus, după declaraţiile lui Maior. Într-adevăr, Maior nu a spus spus aproape nimic din ceea ce ştie, nu a răspuns foarte corect la două întrebări esenţiale legate de cum s-a dat ordin pentru facerea dosarului lui Klaus Iohannis şi pentru a-l scoate din cursă pe Iohannis înainte de a fi candidat. Nu s-a dat explicaţie despre cum s-a făcut la ordin dosarul lui Eduard Hellvig, pe vremea aceea ministru, secretar general PNL, azi şef al SRI. La fel, nu s-a răspuns la cum s-a dat ordin pentru ca Horia Georgescu, fostul şef al ANI, şi echipa să facă dosare la mii de primari PSD şi PNL – pe vremea aceea în USL şi la alte sute de oameni din conducerea celor două partide la nivel central şi judeţean”, a afirmat Ştefănescu, înaintea şedinţei Comitetului Executiv al PSD.

