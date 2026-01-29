Neregulile descoperite de comisarii ANPC la „Dragonul Roșu”

Printre acestea se numără comercializarea de jucării periculoase, vânzarea de produse textile fără indicarea obligatorie a compoziției fibroase, precum și echipamente electrice de joasă tensiune puse în vânzare fără documente care să dovedească respectarea normelor de siguranță ale Uniunii Europene.

În urma verificărilor au fost aplicate amenzi de aproape 900.000 de lei, iar produse în valoare de peste cinci milioane de lei au fost retrase temporar de la comercializare.

Reprezentanții ANPC au anunțat joi că acțiunile de control desfășurate în complexul „Dragonul Roșu” au vizat peste 150 de operatori economici.

Ca urmare a neregulilor constatate, comisarii au aplicat 213 sancțiuni contravenționale, în valoare totală de peste 880.000 de lei (aproximativ 175.000 de euro).

În plus, au fost oprite definitiv de la vânzare produse neconforme în valoare de peste 36.000 de lei și temporar produse în valoare de peste 5,1 milioane de lei.

Abateri și deficiențe în informarea consumatorilor

Printre principalele abateri identificate se numără comercializarea de jucării periculoase sau de jucării care nu conțin informațiile obligatorii privind siguranța în utilizare, acestea reprezentând un risc pentru sănătatea și securitatea consumatorilor.

De asemenea, au fost constatate deficiențe în informarea consumatorilor cu privire la produsele textile și articolele de încălțăminte, precum și vânzarea de produse textile fără menționarea compoziției fibroase, contrar prevederilor legale.

Echipele de control au mai descoperit și alte nereguli, precum introducerea pe piață a unor jucării cu grave lipsuri de informare, în special în ceea ce privește identificarea persoanei responsabile de comercializarea acestora.

Totodată, au fost găsite echipamente electrice de joasă tensiune comercializate fără documente de conformitate cu standardele de siguranță ale Uniunii Europene, ceea ce poate genera riscuri majore pentru utilizatori, precum și cazuri de desfășurare a activității comerciale fără autorizație legală de funcționare.

„Produsele periculoase și contrafăcute nu reprezintă doar o încălcare a legii, ci și un pericol direct pentru sănătatea și siguranța consumatorilor. ANPC va continua să intervină ferm pentru a preveni comercializarea acestora și pentru a proteja consumatorii”, au transmis reprezentanții instituției.

