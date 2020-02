De Alina Manolache,

Parcela de aproape 15.000 de metri pătrați, aflată în Bucureștii Noi – Străulești, pe malul lacului, aparține Biroului de Turism pentru Tineret (BTT) și a fost scoasă la licitație după ce BTT a fost executat silit de SIF Transilvania. Experții au evaluat terenul la 8,5 milioane de lei, cu TVA.

Dragoș Anastasiu spune că valoarea dată de expert este exagerată. Terenul nu ar avea cale de acces, e plin de buruieni și construcții și are și un litigiu cu unul dintre vecini, susține patronul Eurolines. Omul de afaceri spune că a aflat de toate acestea ulterior și că i-a părut rău că a câștigat.

După licitație, reprezentantul BTT s-a uitat în ochii mei și mi-a spus: ”Ce curaj ați avut! V-ați blocat banii! Trebuie să știți că acest teren nu are acces” Dragoș Anastasiu:

Dragoș Anastasiu spune că a aflat de la Libertatea că licitația a fost contestată.

„Mă bucur, să se anuleze. Să-și ia terenul BTT înapoi și să-l vândă! Am aflat ulterior că acest teren ar avea valoare în viitor, pentru că e la lac, dar zona e acum blocată, nu se construiește nimic”,, a declarat azi Dragoș Anastasiu pentru emisiunea Adrianei Nedelea de pe libertatea.ro.

Licitația a pornit de la 6,4 milioane de lei, iar prețul la care a fost adjudecat este de 2,6 milioane de lei. La licitație a participat firma lui Dragoș Anastasiu și o altă firmă ce aparține lui Dragoș Petrescu, proprietarul lanțului de restaurante City Grill.

Recomandări Confirmare oficială: Decizia luată de Parchetul General în dosarul ce o vizează pe soția președintelui Iohannis

Cele două oferte au fost foarte apropiate, le-a despărțit derizoria sumă de 20.000 de lei. Dragoș Anastasiu și Dragoș Petrescu se cunosc și apar în diferite ipostaze împreună pe Facebook. Cei doi neagă faptul că ar fi apropiați sau că au știut unul de participarea celuilalt la licitație.

„Am aflat de la dumneavostră de cealaltă firmă. Și unii și alții am oferit prețul minim, diferența a făcut că eu am rotunjit. Această licitație a avut un preț de pornire și un preț minim. Ceea ce noi am făcut a fost să trimitem o ofertă care era aproape de prețul minim, a fost doar o rotunjire de 10 -20.000 de lei, în plus față de prețul minim, explică Anastasiu diferența mică între cele două oferte.

Dragoș Anastasiu a mai explicat la emisiunea Adriana Nedelea LA FIX faptul că a fost prima dată când a participat la o licitație.

M-am dus personal că vreau să învăț. În timp ce eram pe drum, dacă mă întreba cineva, aș fi spus că am șanse de 0. M-am trezit că se adjudecă terenul la care eu pusesem oferta. Dragoș Anastasiu:

În privința relației sale cu PNL, partid în mandatul căruia s-a făcut licitația, Dragoș Anastasiu spune că nu are nicio legătură cu nimeni din acest partid și nici nu dorește vreo funcție politică.

Recomandări În timp ce Firea introduce Taxa Oxigen în București, Florentin Pandele vrea să cumpere autobuze SH Euro 3. Cât costă bucata

Am interacționat cu multe partide, PNL, USR, PSD, în multele calități pe care le am. Nu au fost discuții în sensul că mi s-au propus funcții. Informația e falsă. Dragoș Anastasiu:

Presa a vehiculat de multe ori numele lui Dragoș Anastasiu ca fiind în cărțile PNL pentru funcții precum: cap de listă la europarlamentare, premier sau primar al Capitalei. Omul de afaceri a recunoscut în discuția cu reproterul Libertatea că a existat o singură sugestie avansată de PNL, la parlamentarele din 2016, să fie primul pe lista pentru Senat, dar a refuzat. În discuția cu Adriana Nedelea, Dragoș Anastasiu a conchis:

„Îmi doresc din toată inima să facă BTT contestație, dacă se anulează această licitație e pe măsura sufletului meu”.



Citeşte şi:

Afacere profitabilă pentru Dragoș Anastasiu, patronul firmei Eurolines și apropiat al PNL. E la un pas să pună mâna pe un teren public, la o treime din prețul expertizei!

GSP.RO APEL DISPERAT! Anunț fără precedent făcut de Simona Halep, Nadia Comăneci, Gabi Szabo și Camelia Potec: „Ajutor!”

HOROSCOP Horoscop 12 februarie 2020. Balanțele pot ajunge ușor la o dispută în cuplu