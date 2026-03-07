Negocierile au fost deja aprobate de Comitetul Director al TVR, care a dat undă verde pentru începerea discuțiilor între Societatea Română de Televiziune și Asociația „Starea Nației”.

Un gest ironic al lui Dragoș Pătraru devine realitate

Conform surselor citate, colaborarea dintre Dragoș Pătraru și TVR ar putea viza o ediție săptămânală a emisiunii.

În urmă cu câteva săptămâni, Pătraru declara, într-un live pe social media, că ar fi dispus să furnizeze la Televiziunea Română (TVR) o emisiune săptămânală gratuit, dar se îndoia că oferta ar fi acceptată.

„Nu cred că ar accepta nici așa”, spunea el ironic. Totuși, televiziunea publică a decis să înceapă negocierile, deschizând posibilitatea unei noi colaborări.

Relația tumultuoasă dintre TVR și Dragoș Pătraru

Dragoș Pătraru nu este străin de Televiziunea Publică, dar relația sa cu instituția a fost marcată de conflicte și despărțiri tensionate.

Inițial, Pătraru a semnat cu TVR în august 2014, după ce realizase „Starea Nației” la România TV.

Emisiunea lui, cunoscută pentru tonul critic și satiric, nu a menajat nici postul public, pe care l-a criticat chiar în perioada colaborării.

Într-un interviu pentru publicația citată, jurnalistul a făcut o afirmație devenită emblematică: „Dacă strigi «mamă» în fața turnului TVR, ies 400 de femei”, sugerând nepotismul din instituție.

Aceste critici au dus la încercări din partea TVR de a limita libertatea lui Pătraru, inclusiv prin clauze contractuale care să-i interzică să critice postul public.

Dragoș Pătraru negociază revenirea la TVR după 8 ani

După doi ani de colaborare, relația s-a încheiat în 2016, când Pătraru a mutat emisiunea la Digi 24. Totuși, „Starea Nației” a revenit la TVR în 2017, iar debutul său a adus audiențe peste media postului public.

Relația s-a deteriorat din nou rapid, culminând cu un conflict deschis în 2018.

În acel an, Pătraru a făcut publice înregistrări audio compromițătoare ale unor discuții cu Doina Gradea, președintele-director general TVR, și Eduard Dârvariu, directorul TVR 1 de la acea vreme.

În aceste materiale, Gradea critica jurnaliștii televiziunii, numindu-i „hateri” și folosind expresii dure, precum „merită pumni în gură”.

Pătraru și TVR, conflict cu despăgubiri de 30.000 de euro pentru realizator

Conflictul a escaladat, iar în iunie 2018, Comitetul Director al TVR a decis rezilierea unilaterală a contractului cu Pătraru și scoaterea emisiunii din grilă.

Jurnalistul a acuzat conducerea instituției de presiuni politice și cenzură.

Cazul a ajuns în instanță, iar în septembrie 2019, Tribunalul București a decis că rezilierea contractului a fost abuzivă, obligând TVR să plătească 30.000 de euro penalități. Curtea de Apel a confirmat decizia, respingând apelul TVR.