Un singur ministru din Guvernul Bolojan s-a revoltat că CCR a amânat iar verdictul la pensiile speciale

„În justiție, la fel ca în orice domeniu care trebuie reformat, amânarea nu este o soluție. Astăzi, Curtea Constituțională a României a amânat pentru a patra oară decizia privind pensiile speciale ale magistraților. Ședința a durat 20 de minute, iar noul termen a fost împins peste încă o lună, pe 11 februarie. Între timp, inechitățile rămân, tensiunile cresc, iar încrederea oamenilor în stat se erodează cu fiecare zi în care vedem că lucrurile esențiale sunt amânate la nesfârșit”, a transmis ministrul.

Dragoș Pîslaru este ministrul Proiectelor Europene din iunie 2025

El a precizat că nu vrea să „umilească o categorie profesională” sau să pună în pericol independența justiției, „dar respectul pentru justiție nu poate însemna privilegii care rup contractul social și adâncesc prăpastia dintre cei care muncesc o viață întreagă pe pensii modeste și cei care beneficiază de tratamente speciale”.

„Mai este un adevăr care nu poate fi ocolit: în joc sunt și 231 de milioane de euro din PNRR, bani europeni pe care România îi pierde dacă nu își face treaba la timp și nu adoptă reglementările asumate. Nu vorbim doar despre o dezbatere juridică sau tehnică, ci despre consecințe directe pentru bugetul țării și pentru proiectele de investiții de care depind spitale, școli și infrastructură”, a avertizat ministrul.

Curtea Constituţională a amânat a patra oară verdictul la al doilea proiect al pensiilor magistraţilor, în aceeași zi în care Curtea de Apel a amânat a doua oară decizia în dosarul în care o avocată AUR a cerut suspendarea numirii judecătorilor CCR, Dacian Dragoş și Mihai Busuioc.

De acest proiect depinde soarta a 231 de milioane de euro bani europeni din PNRR. România a comunicat Comisiei Europene pe 28 noiembrie 2025 demersurile pentru îndeplinirea jalonului 215 care se referă la pensiile speciale, iar Comisia va lua o decizie în februarie. Practic, rămâne de văzut cum va interpreta Comisia Europeană îndeplinirea sau nu a jalonului 215 de către România.

