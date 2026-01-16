Aceasta este deja a patra încercare a CCR de a soluționa cazul, după trei amânări succesive. La termenul precedent din 29 decembrie 2025, ședința nu s-a putut desfășura din cauza lipsei cvorumului, patru judecători părăsind sala.

Ședință amânată după ce judecătorii PSD au părăsit sala

Judecătorii Cristian Deliorga, Gheorghe Stan, Bogdan Licu și Mihai Busuioc au absentat de la ședința din decembrie, părăsind sala în timpul unei pauze. Aceștia au explicat ulterior că decizia lor a fost determinată de o solicitare din partea unui coleg de a amâna pronunțarea pentru a obține clarificări de la Guvern. „Motivul fiind solicitarea unui punct de vedere prin care Guvernul să clarifice public că legea nu modifică aspecte ale pensiei de serviciu, ci abrogă efectiv acest drept al magistraților”, au explicat magistrații într-un comunicat de presă.

Președinta CCR, Simina Tănăsescu, a precizat că, în conformitate cu legea, un judecător poate solicita întreruperea deliberărilor pentru o mai bună analiză a problemelor dezbătute, însă cvorumul necesar pentru desfășurarea ședinței nu a fost întrunit nici în ziua respectivă, nici în ziua următoare. Astfel, s-a stabilit un nou termen pentru 16 ianuarie 2026, ora 10.00.

ICCJ contestă desființarea pensiilor de serviciu

În ajunul ședinței CCR, ICCJ a anunțat, potrivit news.ro, că va depune o expertiză independentă care demonstrează că legea contestată ar anula pensiile de serviciu ale magistraților, reducându-le chiar sub nivelul pensiilor pe bază de contributivitate. „Un expert contabil autorizat confirmă calculele departamentelor economice: Guvernul Bolojan anulează pensia de serviciu și nesocotește grav drepturile dobândite din contribuțiile sociale”, au declarat reprezentanții Înaltei Curți.

Conform studiului, aplicarea noii legi ar reduce pensiile de serviciu cu până la 51% pentru judecătorii Înaltei Curți de Casație și Justiție, cu 36% pentru magistrații de la judecătorii și parchete aferente, cu 35% pentru cei de la tribunale și cu 33% pentru cei de la curțile de apel. ICCJ a concluzionat că modificările legislative echivalează cu o „confiscare a drepturilor magistraților, situație fără precedent într-un stat membru al Uniunii Europene”.

Curtea de Apel București, ședință pentru suspendarea lui Dacian Dragoș și Marian Busuioc

Tot vineri, cu o oră înaintea ședinței CCR, de la 09:00, Curtea de Apel București urmează să se pronunțe asupra cererilor de suspendare a numirii judecătorilor Dacian Dragoș și Mihai Busuioc. Avocata Silvia Uscov a contestat numirea acestora, susținând că nu îndeplinesc condiția de 18 ani de experiență juridică în învățământul superior. Cererile de suspendare și anulare a numirilor celor doi judecători sunt încă în curs de judecată, termenele urmând să fie stabilite în viitorul apropiat.

Ieri, un complet al CAB a respins, în Cameră de Consiliu, cererea de recuzare a judecătoarei Olimpiea Creţeanu, cea care trebuie să decidă în cazul celor doi judecători constituţionali. Recent, avocata Silvia Uscov a deschis alte două acţiuni la CAB solicitând şi anularea actelor prin care cei doi au fost numiţi la CCR.

Ce prevede proiectul de lege propus de Guvernul Bolojan privind cuantumul pensiei magistraților și vârsta de pensionare

Guvernul României și-a asumat răspunderea în Parlament, la 2 decembrie 2025, pentru un proiect de lege care modifică regimul pensiilor de serviciu, cu accent pe condițiile de pensionare ale magistraților și pe modul de calcul al acestora. Inițiativa a fost adoptată în ciuda avizului negativ al Consiliului Superior al Magistraturii, după ce o versiune anterioară a legii fusese declarată neconstituțională de Curtea Constituțională.

Vârsta minimă de pensioanre va urca treptat la 65 de ani

Printre principalele prevederi se numără alinierea vârstei de pensionare la standardele din sistemul public de pensii. Până la finalul anului 2026, vârsta minimă de pensionare va fi de 49 de ani, iar vechimea necesară va trebui să fie de cel puțin 35 de ani. Ulterior, vârsta de pensionare va crește gradual, pentru fiecare generație, până la atingerea pragului de 65 de ani.

Pensia netă nu va putea depăși 70% din venitul net

În ceea ce privește cuantumul pensiei, acesta va reprezenta 55% din baza de calcul, definită ca media indemnizațiilor brute lunare și a sporurilor aferente ultimelor 60 de luni de activitate. Totodată, pensia netă nu va putea depăși 70% din venitul net obținut în ultima lună de activitate.

Legea introduce și restricții privind acordarea bonificației de 1% și actualizarea pensiilor de serviciu, aplicabile doar persoanelor care au deja decizii de pensionare sau îndeplinesc condițiile legale înainte de intrarea în vigoare a noilor reglementări.

Ce contestă magistrații la proiectul de lege al Guvernului Bolojan

Pe 5 decembrie 2025, ICCJ a decis în unanimitate să sesizeze CCR pentru a verifica constituționalitatea noii legi privind pensiile magistraților. Judecătorii contestă justificarea urgenței proiectului, susținând că Jalonul 215 din PNRR a fost interpretat greșit: Comisia Europeană ar fi cerut doar supraimpozitarea pensiilor speciale, nu modificarea modalităților de pensionare. Ei acuză Executivul că nu a prezentat date concrete privind impactul economic al legii și că utilizarea unor termeni juridici noi și nedefiniți creează incertitudine, încălcând principiul securității juridice și obligația constituțională de claritate a reglementărilor.

Magistrații atrag atenția și asupra efectelor discriminatorii ale legii, subliniind că standardul minim de calcul al pensiilor pentru ei este mult inferior celorlalte categorii cu statut constituțional garantat, iar plafonarea la 70% din venitul net afectează în mod semnificativ beneficiile. Ei susțin că legea ar „anula de facto pensiile de serviciu”, reducând considerabil drepturile celor care nu îndeplinesc condițiile de pensionare la momentul intrării în vigoare și riscând ca pensiile generațiilor viitoare să fie chiar inferioare celor din sistemul public.

Ce soluții are guvernul dacă CCR respinge proiectul privind pensia și vârsta de pensionare ale magistraților

Decizia CCR de pe 29 decembrie va fi crucială pentru viitorul pensiilor din justiție și pentru respectarea angajamentelor asumate prin PNRR. Dacă legea va fi declarată neconstituțională, Guvernul va trebui să reanalizeze proiectul și să găsească o soluție care să respecte atât Constituția, cât și cerințele europene, iar efectele asupra sistemului de pensii din România rămân incerte.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Cine este Olimpiea Crețeanu, judecătoarea de la Curtea de Apel cu doctorat la Academia de Poliție care poate bloca CCR și proiectul pensiilor speciale

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Frumoasă, naturală, elegantă și...misterioasă! Cum arată și cu ce se ocupă Eva, soția lui Kelemen Hunor. E cu 19 ani mai tânără decât politicianul, iar ce s-a aflat despre ea i-a mirat pe toți
Viva.ro
Frumoasă, naturală, elegantă și...misterioasă! Cum arată și cu ce se ocupă Eva, soția lui Kelemen Hunor. E cu 19 ani mai tânără decât politicianul, iar ce s-a aflat despre ea i-a mirat pe toți
Anunțul momentului făcut de Guvernul Bolojan: „Pentru realizarea de economii”. Mii de români sunt vizați! Măsura va fi aplicată chiar din acest an!
Unica.ro
Anunțul momentului făcut de Guvernul Bolojan: „Pentru realizarea de economii”. Mii de români sunt vizați! Măsura va fi aplicată chiar din acest an!
Sânziana Negru, schimbare radicală de look! Creatoarea de conținut nu mai arată deloc așa și a trecut printr-o transformare impresionantă. Foto
Elle.ro
Sânziana Negru, schimbare radicală de look! Creatoarea de conținut nu mai arată deloc așa și a trecut printr-o transformare impresionantă. Foto
gsp
N-a mai îndurat când a văzut afacerea propusă de Ucraina: „Vin și aruncă milioane pe piața din România, salarii amețitoare. E o fractură de logică aici!”
GSP.RO
N-a mai îndurat când a văzut afacerea propusă de Ucraina: „Vin și aruncă milioane pe piața din România, salarii amețitoare. E o fractură de logică aici!”
Prezentatoarea DAZN, ținta unor critici dure după apariția într-o salopetă transparentă, într-o stațiune de schi: „Poate puțin mai multe haine”
GSP.RO
Prezentatoarea DAZN, ținta unor critici dure după apariția într-o salopetă transparentă, într-o stațiune de schi: „Poate puțin mai multe haine”
Parteneri
Surpriză de ultimă oră! Încă o mutare neașteptată la TV! Se întoarce un nume mare! Cine e și cu cine a semnat
Libertateapentrufemei.ro
Surpriză de ultimă oră! Încă o mutare neașteptată la TV! Se întoarce un nume mare! Cine e și cu cine a semnat
WOW! Imagini din vila Loredanei Groza! Spectaculos e puțin spus! Ce are artista la capul patului! Imagini cu palatul divei, oaza supremă de răsfăț
Avantaje.ro
WOW! Imagini din vila Loredanei Groza! Spectaculos e puțin spus! Ce are artista la capul patului! Imagini cu palatul divei, oaza supremă de răsfăț
Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu, apariție rară la 52 de ani. Ce spune antrenorul despre femeia care i-a marcat viața
Tvmania.ro
Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu, apariție rară la 52 de ani. Ce spune antrenorul despre femeia care i-a marcat viața

Alte știri

Zeci de mii de români fără casă în țara europeană cu cei mai mulți proprietari: harta locuințelor sociale din orașele mari și cât costă chiria pentru cei mai vulnerabili
Exclusiv
Știri România 09:00
Zeci de mii de români fără casă în țara europeană cu cei mai mulți proprietari: harta locuințelor sociale din orașele mari și cât costă chiria pentru cei mai vulnerabili
O româncă a băut „o vodcă la sticlă mică și un suc” și nu a mai fost lăsată să urce în avion, pe Aeroportul Otopeni
Știri România 08:09
O româncă a băut „o vodcă la sticlă mică și un suc” și nu a mai fost lăsată să urce în avion, pe Aeroportul Otopeni
Parteneri
Măsura care îi poate ține pe elevi la școală. „În prima zi n-a venit și au început copiii: păi, nu ne dați azi?”
Adevarul.ro
Măsura care îi poate ține pe elevi la școală. „În prima zi n-a venit și au început copiii: păi, nu ne dați azi?”
Ce șanse are FCSB să prindă play-off-ul în Superliga. AI a făcut 10.000 de simulări și a răspuns cât se poate de clar
Fanatik.ro
Ce șanse are FCSB să prindă play-off-ul în Superliga. AI a făcut 10.000 de simulări și a răspuns cât se poate de clar
De ce 2026 îți poate schimba viața pentru următorii 9 ani. Ce spune numerologia despre anul care vine
Financiarul.ro
De ce 2026 îți poate schimba viața pentru următorii 9 ani. Ce spune numerologia despre anul care vine
Superliga.ro (P)
Căpitan la 20 de ani. Mario Tudose: „Cel mai important lucru e să trăiești clipa”
Căpitan la 20 de ani. Mario Tudose: „Cel mai important lucru e să trăiești clipa”
Mihai Lixandru: „Ne place să jucăm din 3 în 3 zile”
Mihai Lixandru: „Ne place să jucăm din 3 în 3 zile”
Parteneri
Chiara Ferragni a fost achitată în dosarul de fraudă legat de campanii caritabile. Primele declarații ale creatoarei de conținut după pronunțarea deciziei: „Coșmarul s-a încheiat”
Elle.ro
Chiara Ferragni a fost achitată în dosarul de fraudă legat de campanii caritabile. Primele declarații ale creatoarei de conținut după pronunțarea deciziei: „Coșmarul s-a încheiat”
„Făceam orgii... Erau plăcerile mele”. Ce se întâmpla, de fapt, la petrecerile organizate de Mario Iorgulescu, la Snagov, și cine erau participanții. „Am făcut un calcul... am fost cu peste 600 de femei”. Detalii scandaloase
Unica.ro
„Făceam orgii... Erau plăcerile mele”. Ce se întâmpla, de fapt, la petrecerile organizate de Mario Iorgulescu, la Snagov, și cine erau participanții. „Am făcut un calcul... am fost cu peste 600 de femei”. Detalii scandaloase
S-a aflat adevărul! Rămâne Andra la ProTV după plecarea lui Cătălin Măruță? Declarația făcută de oficialii ProTV: ”Andra va fi...” Val de reacții după aceste cuvinte...Iar asta nu e tot
Viva.ro
S-a aflat adevărul! Rămâne Andra la ProTV după plecarea lui Cătălin Măruță? Declarația făcută de oficialii ProTV: ”Andra va fi...” Val de reacții după aceste cuvinte...Iar asta nu e tot

Monden

Pepe va fi tată pentru a patra oară. Yasmine Pascu este din nou însărcinată și a fost surprinsă cu burtica de gravidă la vedere
Stiri Mondene 09:17
Pepe va fi tată pentru a patra oară. Yasmine Pascu este din nou însărcinată și a fost surprinsă cu burtica de gravidă la vedere
Cine este Patricia Vizitiu, concurentă la Survivor România 2026, emisiune difuzată de Antena 1
Stiri Mondene 09:15
Cine este Patricia Vizitiu, concurentă la Survivor România 2026, emisiune difuzată de Antena 1
Parteneri
Nu e bona, nu e familia. După vestea celei de-a cincea sarcini, Laura Cosoi spune cine este sprijinul ei real într-o casă cu patru copii — un detaliu care a atras imediat atenția
TVMania.ro
Nu e bona, nu e familia. După vestea celei de-a cincea sarcini, Laura Cosoi spune cine este sprijinul ei real într-o casă cu patru copii — un detaliu care a atras imediat atenția
Nu i-a dat nicio şansă la viaţă. Mama din Alba care şi-a omorât bebeluşul a avut discernământ
ObservatorNews.ro
Nu i-a dat nicio şansă la viaţă. Mama din Alba care şi-a omorât bebeluşul a avut discernământ
Cine e și cu ce se ocupă Gabriela Iorgulescu, mama lui Mario Iorgulescu. Povestea neștiută a unei femei educate, distinse, aflate în centrul unei tragedii publice
Libertateapentrufemei.ro
Cine e și cu ce se ocupă Gabriela Iorgulescu, mama lui Mario Iorgulescu. Povestea neștiută a unei femei educate, distinse, aflate în centrul unei tragedii publice
Parteneri
„Ce zice băiatul tău?”. La 47 de ani, mama unui jucător din Superligă s-a filmat în costum de baie, pe un șezlong acoperit de zăpadă. Reacția fanilor nu a întârziat
GSP.ro
„Ce zice băiatul tău?”. La 47 de ani, mama unui jucător din Superligă s-a filmat în costum de baie, pe un șezlong acoperit de zăpadă. Reacția fanilor nu a întârziat
N-a mai îndurat când a văzut afacerea propusă de Ucraina: „Vin și aruncă milioane pe piața din România, salarii amețitoare. E o fractură de logică aici!”
GSP.ro
N-a mai îndurat când a văzut afacerea propusă de Ucraina: „Vin și aruncă milioane pe piața din România, salarii amețitoare. E o fractură de logică aici!”
Parteneri
Trump, de neclintit! Anunț „NUCLEAR” cu privire la GROENLANDA
Mediafax.ro
Trump, de neclintit! Anunț „NUCLEAR” cu privire la GROENLANDA
Mama lui Sergiu Țârnă, sfâșiată de durere după moartea tânărului. Mesajul dureros transmis polițistului criminal: ”Mi-au rupt sufletul”
StirileKanalD.ro
Mama lui Sergiu Țârnă, sfâșiată de durere după moartea tânărului. Mesajul dureros transmis polițistului criminal: ”Mi-au rupt sufletul”
Mădălin Ionescu, în doliu! Fostul prezentator TV a făcut anunțul trist: „A sfârșit discret, în somn”
Wowbiz.ro
Mădălin Ionescu, în doliu! Fostul prezentator TV a făcut anunțul trist: „A sfârșit discret, în somn”
Promo
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Advertorial
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Medicii au făcut anunțul despre Sofia Vicoveanca, după ce artista a suferit un infarct! Ce se întâmplă cu ea în aceste momente?
Wowbiz.ro
Medicii au făcut anunțul despre Sofia Vicoveanca, după ce artista a suferit un infarct! Ce se întâmplă cu ea în aceste momente?
Dan Petrescu, detalii neștiute despre cea mai grea perioadă din viața sa. Ce spune despre boala care suferă de ceva timp. &quot;Asta este&quot;
Redactia.ro
Dan Petrescu, detalii neștiute despre cea mai grea perioadă din viața sa. Ce spune despre boala care suferă de ceva timp. &quot;Asta este&quot;
Cine primește averea lăsată în urmă de Rodica Stănoiu, fosta ministră a Justiției. Moștenitorul dobândește inclusiv locul de veci
KanalD.ro
Cine primește averea lăsată în urmă de Rodica Stănoiu, fosta ministră a Justiției. Moștenitorul dobândește inclusiv locul de veci

Politic

Cine este Olimpiea Crețeanu, judecătoarea de la Curtea de Apel cu doctorat la Academia de Poliție care poate bloca CCR și proiectul pensiilor speciale
Exclusiv
Politică 15 ian.
Cine este Olimpiea Crețeanu, judecătoarea de la Curtea de Apel cu doctorat la Academia de Poliție care poate bloca CCR și proiectul pensiilor speciale
Sute de angajați din Parlament rămân fără apă câteva zile pentru lucrări la conducte vechi de 40 de ani
Politică 15 ian.
Sute de angajați din Parlament rămân fără apă câteva zile pentru lucrări la conducte vechi de 40 de ani
Parteneri
Ieșeni, v-ați grăbit cumva la plata impozitelor? S-ar putea să mai aveți un rest de dat către Primărie. Ieri a și fost aplicată o primă corecție: 10 lei în loc de 1 leu
ZiaruldeIasi.ro
Ieșeni, v-ați grăbit cumva la plata impozitelor? S-ar putea să mai aveți un rest de dat către Primărie. Ieri a și fost aplicată o primă corecție: 10 lei în loc de 1 leu
La 31 de ani, Georgina Rodriguez, iubita lui Cristiano Ronaldo, a dat o mare lovitură. E anunțul momentului
Fanatik.ro
La 31 de ani, Georgina Rodriguez, iubita lui Cristiano Ronaldo, a dat o mare lovitură. E anunțul momentului
Două arme noi pentru Ucraina: O rachetă de croazieră creată de compania unui rus și o dronă pe hidrogen
Spotmedia.ro
Două arme noi pentru Ucraina: O rachetă de croazieră creată de compania unui rus și o dronă pe hidrogen