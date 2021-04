Dragoş Tudorache precizează că și USR-PLUS are nemulțumiri față de unii miniștri ai PNL. „Nemulțumiri avem și noi la USR-PLUS pentru performanța unor miniștri PNL. Nu le exprimăm nici pe Facebook, nici în studiourile de televiziune, discutăm matur în alianță, în coaliție, pentru că mie așa mi se pare firesc să facem”, a spus Dragoş Tudorache.

„Avem și noi nemulțumirile noastre, de încetineala cu care facem depolitizarea instituțiilor publice în deconcentrate, am spus asta de la începutul mandatului, e un lucru important, ne-am asumat politic. Suntem trei luni și jumătate mai târziu, nici măcar nu am început și nu am început, pentru că se tărăgănează deciziile în coaliție. Deci sunt lucruri care ne nemulțumesc și pe noi, dar noi alegem să le discutăm matur, responsabil, în coaliție și mă aștept ca și partenerii noștri să facă același lucru”, a adăugat europarlamentarul USR-PLUS.

Dragoş Tudorache consideră că Vlad Voiculescu, la fel ca mai toți miniștrii și Guvernul în ansamblul său, că trebuie să comunice mai bine. „Vlad Voiculescu trebuie să comunice mai mult, mai bine, trebuie să-și găsească oameni care să-l sprijine în acest demers, pentru că nu poate fi în același timp la cârma ministerului, în mijlocul unei asemenea crize și să facă și comunicare în studiourile de televiziune sau în conferințe de presă”.

