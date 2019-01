Candela este o fată din Mexic care a descoperit, când era mică, că tatăl său avea o relație cu o altă persoană decât mama ei.

Părinții fetei se separaseră de curând, însă ea a avea speranța că aceștia se vor împăca și vor forma din nou o familie, scrie tribuna.com. Însă nu a fost deloc așa.

Candela a decis să-și facă publică drama prin care a trecut pe contul său de Twitter. Ea a descoperit că tatăl său avea amantă. A scris atunci o scrisoare pe care a decis să o facă publică pentru a atrage atenția asupra suferinței pe care o trăiesc copiii atunci când văd că părinții lor se despart.

„Totul s-a întâmplat în anul 2013. Tatăl meu și-au lăsat telefonul și i-am văzut mesajele pe WhatsApp. Acolo am descoperit că avea altă iubită și am fost foarte furioasă. tata m-a mințit. Spunea că nu are pe nimeni dar o oarecare Paola îi spunea „iubire”…. Aceasta îl alinta frumosule”, „cerul meu”. M-am gândit că între noi nu erau secrete, dar văd că nu era așa”, povestea Candela.

