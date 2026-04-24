Drapelul Uniunii Europene a dispărut din fața Parlamentului ungar la începutul anilor 2010, după ce președintele acestui for legislativ, Laszlo Kover, a susținut că nu consideră necesar că ar trebui să fie arborat în mod continuu.

Membru al partidului Fidesz, condus de premierul în exercițiu Viktor Orban, Kover și-a justificat decizia prin faptul că legislația Ungariei nu obligă Parlamentul să folosească drapelul UE și că, potrivit poziției sale de principiu, Parlamentul reprezintă în primul rând statul ungar.

Acțiunea a fost interpretată de mulți ca un mesaj politic care se încadra în tonul din ce în ce mai critic al guvernului Orban față de Uniunea Europeană.

În paralel, în 2013, tot la inițiativa lui Laszlo Kover, steagul secuiesc a fost amplasat pe fațada Parlamentului Ungariei ca „gest de solidaritate națională”. Decizia a fost motivată prin faptul că utilizarea steagului secuiesc fusese restricționată în mai multe rânduri în România, astfel încât arborarea acestuia avea scopul de a exprima sprijinul pentru comunitățile maghiare de peste graniță.

Cu toate acestea, gestul a stârnit și controverse, deoarece un simbol neoficial al statului ungar a fost amplasat permanent pe cea mai importantă clădire publică a țării, în timp ce drapelul UE fusese îndepărtat.

Conform lui Peter Magyar, toate cele trei steaguri vor fi afișate împreună pe clădire la începutul noii legislaturi. Această decizie poate fi văzută atât ca o schimbare simbolică de direcție, cât și ca un gest de compromis: odată cu materializarea reluării unor legături normale cu UE, gestul politic național introdus anterior este, de asemenea, menținut, notează sursa citată.

