Nicio zi lucrată de sărbătoare nu rămâne necompensată

Respectarea legii nu este opțională: firmele trebuie să asigure drepturile celor care lucrează în zilele libere. Se urmărește astfel un echilibru între interesele economice și bunăstarea salariatului, asigurându-se că nicio zi lucrată de sărbătoare nu rămâne necompensată, potrivit televizunii Digi24.

Codul Muncii stabilește care sunt zilele din an declarate libere la nivel național. Aceste date, în care majoritatea salariaților nu trebuie să se prezinte la serviciu, includ următoarele sărbători legale:

  • 1 si 2 ianuarie – Prima și a doua zi de Anul Nou;
  • 6 ianuarie – Botezul Domnului, Boboteaza;
  • 7 ianuarie – Soborul Sfântului Proroc Ioan Botezătorul;
  • 24 ianuarie – Ziua Unirii Principatelor Romane;
  • Prima si a doua zi de Pasti;
  • 1 mai – Ziua Muncii;
  • 1 iunie – Ziua Copilului;
  • Prima și a doua zi de Rusalii;
  • 15 august – Adormirea Maicii Domnului;
  • 30 noiembrie – Sfântul Apostol Andrei cel Întai chemat, Ocrotitorul României;
  • 1 decembrie – Ziua Națională a României;
  • Prima și a doua zi de Crăciun;
  • Doua zile pentru fiecare dintre cele 3 sărbători religioase anuale, declarate astfel de cultele religioase legale, altele decât cele creștine, pentru persoanele aparținând acestora.

Excepție de la regulă

Anumite domenii de activitate fac excepție de la zilele libere obligatorii, în special acolo unde procesele industriale sau serviciile esențiale trebuie să funcționeze neîntrerupt. Pentru aceste locuri de muncă, legislația prevede reguli specifice de prezență.

Există domenii critice, precum sănătatea sau comerțul alimentar, unde activitatea trebuie să continue indiferent de calendar. Guvernul impune programe speciale pentru aceste unități, garantând astfel asistența medicală și accesul cetățenilor la bunuri de bază, angajatorii având datoria de a implementa aceste măsuri.

Anumite sectoare industriale, precum cel energetic sau metalurgic, funcționează fără întrerupere. În unități ca termocentralele sau hidrocentralele, procesele tehnologice sunt proiectate pentru regim continuu, oprirea acestora fiind imposibilă din motive operaționale sau de siguranță.

Cum se compensează

Munca prestată în zilele de sărbătoare legală se compensează, în primul rând, prin timp liber oferit ulterior. Legislația obligă angajatorii să asigure aceste zile de repaus în următoarele 30 de zile, asigurând astfel refacerea capacității de muncă a angajatului.

Atunci când compensarea prin timp liber nu este realizabilă din motive obiective, legislația muncii impune acordarea unui spor salarial minim de 100% raportat la salariul de bază corespunzător muncii prestate. Această măsură financiară asigură protecția drepturilor salariaților solicitați în zilele nelucrătoare.

Chiar dacă lucrezi într-un domeniu care nu este „esențial”, Codul Muncii prevede că dreptul tău la compensare rămâne neschimbat. Angajatorul este obligat să îți ofere timp liber sau plata dublă pentru orice sarcină îndeplinită la cererea sa în timpul liber legal.

