Care este drogul de 2.000 de ori mai puternic decât heroina

Familiile de opioide pe bază de fentanil sunt de 50 de ori mai puternice decât heroina. Însă nitazenele, care „inundă” acum Regatul Unit, pot fi de până la 2.000 de ori mai puternice decât heroina.

Acestea au fost create pentru prima dată în anii 50, ca analgezice opioide, dar nu au fost niciodată aprobate pentru uz medical. Timp de 70 de ani, existența lor a fost uitată.

Apoi, după retragerea Marii Britanii și a Americii din Afganistan, aceste substanțe au reapărut ca o metodă de a întări heroina de puritate scăzută, în cazul în care aprovizionarea cu opiu s-ar reduce.

Care este părerea experților

Experții sunt de aceeași părere în privința temerii legate de riscurile tot mai mari asociate cu nitazenele.

Deși consumatorii de heroină rămân vulnerabili, și tinerii care cumpără Valium și Xanax, pentru a face față stresului, sunt expuși pericolului.

O analiză realizată de MailOnline pe baza datelor de la singurul centru de testare a drogurilor din Marea Britanie – Wedinos – a arătat că două treimi dintre „medicamentele” testate și cumpărate ilegal online în ultimul an erau contaminate cu nitazene. Două treimi dintre acestea fuseseră cumpărate de persoane care intenționau să achiziționeze Valium.

Numărul deceselor asociate cu nitazene este deocamdată la 458 în ultimii doi ani. Totuși, s-a înregistrat o creștere de 166% de la 2023 (125 de decese) la 2024 (333 de decese) – mai mult decât dublu într-un singur an, iar acest total este așteptat să crească pe măsură ce testele toxicologice și criminalistice vor fi completate și îmbunătățite.

„Numărul de decese crește într-un ritm alarmant. Este doar vârful aisbergului. Ceea ce s-a întâmplat în SUA ar trebui să fie un semnal de alarmă pentru factorii de decizie din Marea Britanie. Am putea ajunge la o criză de supradoze similară cu cea din SUA. Vorbim de mii sau chiar zeci de mii de morți”, a declarat Steve Rolles, analist principal de politici la Transform Drug Policy Foundation.

„Toate semnalele indică faptul că exact asta se întâmplă. Sunt foarte precaut când vine vorba de a crea panică în jurul drogurilor, dar sunt profund îngrijorat de potențialul carnaj pe care opioidele l-ar putea provoca în Marea Britanie. Deja avem cea mai mare rată de supradoze din Europa. Nitazenele ar putea agrava situația de o manieră extremă. Este o urgență serioasă de sănătate publică și care nu este tratată cu suficientă seriozitate”.

„Mi-e teamă. Aproape o persoană moare în fiecare zi din cauza nitazenelor, iar majoritatea oamenilor nici măcar nu au auzit de ele. Dacă ar fi vorba de altceva, ar fi panică națională. Guvernul nu a înțeles urgența acestei situații”, a adăugat acesta.

Rolles a început să observe heroină amestecată cu nitazene pe străzile Marii Britanii

„Se pare că fenomenul devine tot mai răspândit, pe măsură ce aprovizionarea cu heroină se diminuează”, a spus acesta.

Nitazenele apar sub o varietate de forme. Unele sunt cumpărate – adesea de traficanți – sub formă de pastile pure. Altele sunt descoperite după ce au fost amestecate în droguri ilegale precum heroina sau în medicamente în mod tradițional legale, precum Valium și Xanax, sau pur și simplu sunt vândute sub aceste denumiri comerciale fără să conțină deloc substanțele originale.

Amestecarea nitazenelor cu alte droguri poate fi dificilă, ceea ce înseamnă că dozele pot varia ca putere chiar și într-un singur plic. O zonă dintr-un comprimat de Xanax cumpărat ilegal poate să nu conțină deloc nitazene. O altă zonă ar putea conține suficientă substanță cât să ucidă.

Dr. Philip Berry este consultant specializat în comerțul internațional cu droguri și cercetător asociat la Kings College London.

Anterior, a fost oficial în cadrul Ministerului de Interne responsabil cu combaterea narcoticelor, lucrând în echipa pentru combaterea criminalității grave și organizate din Afganistan și fiind detașat la Secretariatul Taskforce-ului pentru Opioide Sintetice.

Una dintre specializările sale este politica anglo-americană antidrog în Afganistan în era post-11 septembrie.

Spre deosebire de Rolles, Dr. Berry consideră că este puțin probabil ca Marea Britanie să se confrunte cu o criză a opioidelor de tipul celei din SUA, dar a subliniat cât de îngrijorătoare este situația.

El a explicat că populația largă a Marii Britanii nu a avut niciodată același nivel de dependență de opioidele legale pentru alinarea durerii, iar oamenii care folosesc heroină din Marea Britanie au șanse mai mari să fie incluși în programe de tratament și reducere a riscurilor decât cei din SUA.

„Este incert cum va evolua această problemă, dar pe termen scurt este probabil ca grupurile criminale să continue să introducă nitazene pe piața din Regatul Unit. Miniștrii și oficialii din mai multe departamente guvernamentale acordă prioritate combaterii acestei probleme”, a spus acesta.

„Situația are potențialul de a se înrăutăți”.

Peste 70 de tipuri de nitazene au fost identificate la nivel mondial

Cel puțin 14 tipuri specifice au fost interzise în Regatul Unit, deși o nouă lege intrată în vigoare în ianuarie a interzis toate variantele printr-o definiție generică a nitazenelor, pentru a împiedica rețelele de crimă organizată să sintetizeze unele noi care nu sunt încă reglementate.

„Fentanilul și nitazenele sunt foarte asemănătoare. Ambele sunt opioide sintetice. Vorbim despre o familie de substanțe. Nitazena nu este un singur drog, ci un întreg grup. Toate sunt extrem de puternice și periculoase, dar diferă destul de mult între ele. Pot fi de mii de ori mai puternice decât heroina.

Când doza nu este cunoscută sau este folosită ca aditiv, mai puțin decât un grăunte de nisip poate fi suficient ca să te omoare. Medicamentele din farmacii sunt extrem de reglementate. Drogurile ilegale nu sunt. Nu știi cât conține heroina sau Xanaxul (cumpărat ilegal).

Diferența dintre doza eficientă și cea letală (în cazul NSO – opioide sintetice noi) este foarte mică”, a spus Rolles.

De asemenea, un cocktail de droguri sintetice, cunoscut sub numele de „cocaină roz”, a devenit o preocupare majoră în Regatul Unit, Spania și alte câteva țări europene

Un transportator britanic a expediat droguri către bande din întreaga Europă din sufrageria sa din orașul Warrington, în plină carantină

