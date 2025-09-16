Dronele sunt construite pentru a rezista sistemelor rusești de război electronic și vor fi testate în curând în luptă.

„Dronele kamikaze cu o rază de 40 de kilometri, capabile să depășească războiul electronic, reprezintă un nou nivel de capacitate de a lovi inamicul”, a declarat Fedorov.

Războiul electronic a devenit una dintre principalele metode de apărare ale Rusiei împotriva arsenalului ucrainean de drone, deoarece bruiajul și semnalele false urmăresc să perturbe navigația și să împiedice dronele să își atingă țintele.

Dacă se dovedesc rezistente, noile sisteme ar putea îmbunătăți capacitatea Ucrainei de a lovi centre logistice, poziții de artilerie și echipamente aflate în spatele liniilor rusești.

„Dronele de atac devin o soluție ieftină și practică pentru liniile frontului, sunt accesibile ca preț și ușor de scalat”, a adăugat Mihailo Fedorov.

Kievul și-a extins rapid programul de drone de la începutul invaziei la scară largă din 2022.

Președintele Volodimir Zelenski a declarat în iunie că Ucraina ar putea produce până la opt milioane de drone pe an, dar nu are finanțarea necesară pentru a atinge această capacitate.

Și Rusia și-a mărit producția, bazându-se în mare măsură pe dronele de atac de tip Shahed pentru lovituri aproape zilnice asupra orașelor ucrainene.

În iunie, președintele rus Vladimir Putin a anunțat planuri de a înființa o ramură dedicată a forțelor armate pentru sisteme fără pilot.

Comandantul-șef ucrainean Oleksandr Sîrski a declarat pe 11 septembrie, că Moscova copiază inovațiile de pe câmpul de luptă ale Kievului, în special în ceea ce privește dronele de interceptare.

