Armata rusă a efectuat duminică un atac aerian asupra podului care leagă insula Korabel de restul orașului Herson. Atacul a fost urmat de operațiuni de evacuare a celor 1.800 de civili ucraineni care mai locuiau încă până duminică în zona insulară a orașului. Aceste operațiuni au decurs cu dificultate, din cauza dronelor rusești.

🤬The russians have once again struck a bridge in #Kherson with an air bomb.



This bridge connects a separate district to the main part of the city.

They are deliberately destroying the infrastructure that keeps life going.



There is nothing “accidental” about this war. pic.twitter.com/mbaLVdX06t — Sofiya Fedyna (@ukrainesinger) August 7, 2025

În plus, bloggerii militari ruși i-au avertizat pe oamenii din Herson că principalul drum de acces către oraș, dinspre nord, va fi vizat de-acum de drone cu rază lungă de acțiune.

Capturarea Hersonului, unul dintre principalele obiective ale Kremlinului

Capturarea orașului Herson, cucerit în primele zile ale invaziei ruse la scară largă și eliberat câteva luni mai târziu la capătul unei contraofensive fulgerătoare a armatei ucrainene, rămâne unul dintre principalele obiective ale Kremlinului, iar presiunea reînnoită de a separa Korabel de restul orașului a stârnit îngrijorări că forțele ruse ar căuta să debarce pe insulă în săptămânile următoare.

Recomandări Mircea Cărtărescu, scriitor: „Ion Iliescu a fost un «comunist cu față umană», o formă mai perfidă a totalitarismului comunist. Fiindcă în definitiv nu există comuniști cu față umană, ci doar comuniști cu mască umană”

Evacuările din Korabel continuă, 925 de persoane fiind salvate de pe insulă până la sfârșitul zilei de miercuri. Epuizați, localnicii plângeau atât de ușurare, cât și de neliniște pentru viitorul lor în momentul în care ajungeau la punctele de ajutor.

At the mere mention of Kherson, horrible images created by the russians immediately come to mind: destroyed buildings, flooded houses, „human safaris,” and other inhumane atrocities.



During these days, civilians and animals are being evacuated from the most dangerous areas. pic.twitter.com/6Ct3FFDz1e — Katerina Horbunova (@blue_eyedKeti) August 5, 2025

Civilii ucraineni sunt atacați și omorâți, în pofida presiunilor lui Trump asupra lui Putin

„Lovesc atât de tare încă de dimineață. Când se va termina toată această situație? Am înnebunit deja din cauza tuturor acestor lucruri. Cauzează atât de multă groază și ucid pe toată lumea pentru «pace»?”, mărturisește Nadia.

Nadia a auzit de termenul-limită stabilit de președintele SUA, Donald Trump, pentru oprirea războiului din Ucraina, dar acest termen nu a schimbat nimic pentru ea.

Civilii sunt vânați de dronele rusești, operatorii lor etalându-și online atacurile nemiloase. „Nu le pasă absolut deloc care sunt țintele”, spune Iaroslav Șanko, șeful administrației militare a orașului Herson. „Este absolut inutil să vorbești despre o oarecare umanitate din partea rușilor. Atacurile asupra comunității și asupra orașului sunt constante”, a denunțat el.

Recomandări Înmormântare Ion Iliescu. Imnul a fost intonat pentru ultima dată pentru fostul președinte la Cimitirul Ghencea III

Rușii operează „cu două lovituri”

Oleh, în vârstă de 62 de ani, a fost lovit de o dronă rusească în zorii zilei de miercuri în timp ce a ieșit să stingă un incendiu cauzat tot de o dronă la casa vecinilor săi.

„Este periculos acolo, trebuie să asculți cu atenție”, afirmă Oleh, referindu-se la detectarea dronelor. „Cu două lovituri, așa operează ei. Distrug o casă, aceasta arde, iar un minut mai târziu trimit o altă dronă, pentru a verifica dacă casa arde sau dacă cineva încearcă să o stingă. Și apoi ucid și distrug mai departe”, explică bărbatul.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE