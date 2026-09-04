Antreprenorul a observat greșeala după ce a frezat asfaltul vechi și a contactat administrația locală. S-a decis ca lucrările să fie finalizate, dar la un preț ceva mai mic decât cel prevăzut inițial în contract.

Astfel, Ojanperäntie, un drum aflat în apropierea centrului localității, a beneficiat în mod neașteptat de un nou strat de asfalt pe o lungime de peste 350 de metri.

Consiliul tehnic a decis să acopere costurile, de aproximativ 30.000 de euro, din fondurile alocate proiectelor de îmbunătățire a siguranței rutiere. În acest fel, cheltuiala neprevăzută nu a pus în pericol celelalte lucrări de asfaltare deja aprobate.

Reprezentanții administrației din Ilmajoki spun că greșeala a fost provocată de o serie de împrejurări nefericite, printre care și schimbarea numelui drumului.

Potrivit șefului serviciului de infrastructură rutieră al localității, Petri Hakamaa, este, din câte se știe, prima dată când se produce o asemenea eroare în Ilmajoki.

Lucrările de la drumurile de pe Ojanperäntie urmează să fie finalizate în această toamnă.

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