Constructorii loturilor 1 și 2 ale DEx Suceava-Siret

Asocierea Far Foundation SRL – Automagistral Pivden SRL – Lincor Trans SRL va proiecta și executa loturile 1 și 2 ale DEx Suceava-Siret, pentru un total de 3,72 miliarde lei (fără TVA).

Lotul 1, între Suceava și Dărmănești (18,6 km), are o valoare de 2,09 miliarde lei (fără TVA) și include o perioadă de proiectare de 9 luni, urmată de 24 de luni pentru execuție. Lotul 2, între Dărmănești și Bălcăuți (24,45 km), a fost atribuit pentru 1,63 miliarde lei (fără TVA), cu 12 luni de proiectare și tot 24 de luni pentru execuție.

„Pe traseul ambelor loturi vor fi construite 57 de structuri (poduri, pasaje și viaducte) dar și 4 noduri rutiere: Suceava Nord (DN29A), Suceava Vest (DN2-DN2P), DN2-DN2H (Rădăuți) și DN2 (Siret Sud)”, a precizat, marți, Cristian Pistol, directorul CNAIR într-o postare pe Facebook.

De asemenea, contractul prevede amenajarea unor parcări dotate cu stații de încărcare pentru vehicule electrice.

Lucrările trebuie realizate până în 2030

DEx Suceava-Siret, cu o lungime totală de 55,7 km, va asigura o legătură strategică între rețeaua rutieră din România și cea din Ucraina, având atât un „rol civil cât și militar”, menționează directorul general al CNAIR.

Proiectul este finanțat prin instrumentul SAFE al Comisiei Europene, lansat în 2025 pentru susținerea înzestrării și mobilității militare. România a primit peste 16 miliarde de euro prin SAFE, din care 4,2 miliarde euro au fost alocate infrastructurii rutiere.

„Până la sfârșitul lunii mai 2026, toate contractele de proiectare și execuție ale DEx Suceava -Siret trebuie să fie semnate iar lucrările trebuie să fie finalizate cel mai târziu până în anul 2030, conform condițiilor impuse de finanțarea prin SAFE”, a mai spus Cristian Pistol.

Proiectele gestionate de CNAIR includ, pe lângă DEx Suceava-Siret, și tronsonul de autostradă Pașcani-Suceava (61,86 km), cu o valoare totală de aproximativ 3 miliarde de euro (fără TVA).

