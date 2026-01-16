„Premieră strategică! Lansăm licitaţia pentru „capătul de nord” al Drumului Expres spre Ucraina! Lotul 3 (Bălcăuţi – Siret) al drumului expres Suceava-Siret va avea un rol dual: civil şi militar”, a anunțat Cristian Pistol.

Acest proiect unicat în portofoliul CNAIR, finanţat prin instrumentul SAFE (Acţiunea pentru securitatea Europei), care depăşeşte graniţele României, prevede:

  • construcţia a 12,65 km de drum expres nou în România,
  • modernizarea a 1,45 km din DN2 (până în punctul de trecere a frontierei),
  • modernizarea a15 km din drumul naţional M19 (pe teritoriul Ucrainei).

Extinderea beneficiilor către statul vecin a fost condiţia decisivă pentru a obţine această finanţare europeană prin SAFE (Regulamentul UE 2025/1106), arată directorul CNAIR.

Pe noul sector de drum expres see vor consttrui inclusiv: un pod de aproape 1 km (967 metri) peste râul Siret, 2 noduri rutiere majore: Siret Sud şi Siret Nord şi un Centru de Întreţinere şi Coordonare (CIC).

„După ce va fi validată documentaţia, publicăm anunţul de participare, care va stabili şi data limită pentru depunerea ofertelor. Prin acest nou proiect România îşi consolidează poziţia de hub strategic la frontiera de Est a Uniunii Europene şi NATO”, a precizat Cristian Pistol.

Alte știri

Român condamnat deja de 22 de ori, întors în Franța și trimis iar la închisoare: „Nu ai ce face în România”
Știri România 16:47
Român condamnat deja de 22 de ori, întors în Franța și trimis iar la închisoare: „Nu ai ce face în România”
Tone de documente din arhiva Poliției Ploiești, incendiate ilegal pe câmp la comanda comisarului Laurențiu Drăghici, șeful biroului rutier. Ofițerul a folosit o dubă privată
Exclusiv
Știri România 15:05
Tone de documente din arhiva Poliției Ploiești, incendiate ilegal pe câmp la comanda comisarului Laurențiu Drăghici, șeful biroului rutier. Ofițerul a folosit o dubă privată
Monden

Cine este Bianca Stoica, concurentă la Survivor România 2026, emisiune difuzată de Antena 1
Stiri Mondene 16:53
Cine este Bianca Stoica, concurentă la Survivor România 2026, emisiune difuzată de Antena 1
Octavian Strunilă, despre viața cu doi adolescenți. Ce îi reproșează aceștia actorului. „Aici vârsta are un cuvânt de spus”
Stiri Mondene 16:23
Octavian Strunilă, despre viața cu doi adolescenți. Ce îi reproșează aceștia actorului. „Aici vârsta are un cuvânt de spus”
Politic

Tudorel Toader anticipează verdictul Curții de Apel București în cazul judecătorilor CCR Dacian Dragoș și Mihai Busuioc
Politică 16:21
Tudorel Toader anticipează verdictul Curții de Apel București în cazul judecătorilor CCR Dacian Dragoș și Mihai Busuioc
Cine este Olimpiea Crețeanu, judecătoarea de la Curtea de Apel cu doctorat la Academia de Poliție care poate bloca CCR și proiectul pensiilor speciale
Exclusiv
Politică 15 ian.
Cine este Olimpiea Crețeanu, judecătoarea de la Curtea de Apel cu doctorat la Academia de Poliție care poate bloca CCR și proiectul pensiilor speciale
