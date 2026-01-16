„Premieră strategică! Lansăm licitaţia pentru „capătul de nord” al Drumului Expres spre Ucraina! Lotul 3 (Bălcăuţi – Siret) al drumului expres Suceava-Siret va avea un rol dual: civil şi militar”, a anunțat Cristian Pistol.

Acest proiect unicat în portofoliul CNAIR, finanţat prin instrumentul SAFE (Acţiunea pentru securitatea Europei), care depăşeşte graniţele României, prevede:

construcţia a 12,65 km de drum expres nou în România,

modernizarea a 1,45 km din DN2 (până în punctul de trecere a frontierei),

modernizarea a15 km din drumul naţional M19 (pe teritoriul Ucrainei).

Extinderea beneficiilor către statul vecin a fost condiţia decisivă pentru a obţine această finanţare europeană prin SAFE (Regulamentul UE 2025/1106), arată directorul CNAIR.

Pe noul sector de drum expres see vor consttrui inclusiv: un pod de aproape 1 km (967 metri) peste râul Siret, 2 noduri rutiere majore: Siret Sud şi Siret Nord şi un Centru de Întreţinere şi Coordonare (CIC).

„După ce va fi validată documentaţia, publicăm anunţul de participare, care va stabili şi data limită pentru depunerea ofertelor. Prin acest nou proiect România îşi consolidează poziţia de hub strategic la frontiera de Est a Uniunii Europene şi NATO”, a precizat Cristian Pistol.

