Ciprian Şerban, ministrul Transporturilor, a anunțat astăzi că drumul Expres Focşani-Brăila are constructor. Acesta va avea 73,5 km şi va fi realizat într-un singur lot – cel mai lung tronson de drum de mare viteză construit printr-un singur contract în România.

”Drumul Expres Focşani-Brăila are constructor! Compania Naţională de Investiţii Rutiere (CNIR) a atribuit contractul pentru realizarea Drumului Expres Focşani-Brăila către Asocierea SA&PE Construct – Spedition UMB – Tehnostrade – Arcada Company, cu o ofertă de 4,29 miliarde lei (fără TVA)”, a scris ministrul Transporturilor, într-o postare pe Facebook.

Ministrul a explicat că obiectivul de infrastructură va avea 73,5 km şi va fi realizat într-un singur lot. Durata contractului este de 6 luni pentru proiectare şi 36 de luni pentru execuţie.

Harta cu autostrăzi și drumuri expres din România date în folosință, aflate în lucru sau în licitație, în luna septembrie 2025. Sursa foto: 130km.ro

Drumul Expres Focșani-Brăila include 57 de poduri şi viaducte, 6 noduri rutiere (inclusiv legătura cu A7 şi Podul de la Brăila), 2 parcări şi un spaţiu de servicii cu benzinărie şi zonă de alimentaţie publică.

”Drumul expres va asigura conexiunea dintre Autostrada Moldovei (A7), Podul peste Dunăre de la Brăila, Drumul Expres Brăila–Galaţi, dar şi legătura mai departe spre Tulcea şi Constanţa. Finanţarea este asigurată prin Programul Transport 2021–2027 şi Bugetul de Stat”, a mai scris ministrul.

