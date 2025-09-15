Bărbatul a transformat o dubă Mercedes într-o imitație de mașină de poliție, aplicând folii și instalând lumini albastre LED. „O farsă”, conform poliției din Chemnitz, mai ales că folosea inscripția „Folizei”, adică „Foliție”!

Foto: medienservice.sachsen.de

„Poliția rutieră din Chemnitz nu a tolerat această farsă, confiscând joi, 11 septembrie, o dubă Mercedes în cadrul unei anchete pentru suspiciune de uzurpare a autorității”, a transmis autoritatea.

În mod evident, se încearcă crearea impresiei că este vorba despre o mașină de poliție autentică.

Pe 24 martie, proprietarul vehiculului postase, cu mândrie, pe profilul său de Facebook „Carfield Fahrzeugfolierung”: „Folizei este aproape gata. Dintr-un Vito argintiu plictisitor a devenit o Folizei strălucitoare”.

Joi, adevărați polițiști au sosit cu un mandat judecătoresc, au percheziționat locuința și au confiscat duba Vito.

De asemenea, au fost ridicate dispozitive electronice precum telefonul mobil și laptopul.

Robert H. a apărut, ulterior, într-un videoclip pe rețelele sociale: „Am avut o percheziție în această dimineață de la poliția din Chemnitz. Telefonul și laptopul meu de serviciu au fost confiscate. De aceea nu pot fi contactat momentan”.

Nu este prima dată când Robert H. atrage atenția cu o astfel de acțiune. Pe 6 iulie 2024, a fost oprit într-un control de poliție conducând un Opel modificat în stil polițienesc, cu girofar. Și acel vehicul a fost confiscat.

