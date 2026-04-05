Care sunt cele mai mici prețuri din țară la carburanți, pe 5 aprilie 2026

Cea mai ieftină benzină din țară se găsește duminică, 5 aprilie, la stația Petrolium din Iernut, județul Mureș, și costă 8,92 lei/l, cu 0,33 lei mai mult decât prețul minim național înregistrat sâmbătă, care era de 8,59 lei/l.

Cea mai ieftină motorină standard se află la stația RST din Lungulețu, Dâmbovița, la prețul de 9,99 lei/l, la fel ca și sâmbătă.

Acestea sunt cele mai mici prețuri la carburanți, însă costul per litru variază în funcție de stația de la care alimentați.

Cele mai mici prețuri la benzină și motorină, pe 5 aprilie 2026, în principalele orașe din țară

Iată în ce orașe din România putem găsi duminică, 5 aprilie, cele mai mici prețuri la benzină și motorină.

Clasamentul a fost realizat după cele mai mari orașe din țară în funcție de numărul de locuitori.

București – benzină 9,11 lei/l (+0,00), motorină 10,29 lei/l (+0,11)

Cluj-Napoca – benzină 9,11 lei/l (+0,00), motorină 10,29 lei/l (+0,02)

Timișoara – benzină 9,11 lei/l (+0,52), motorină 10,29 lei/l (+0,11)

Iași – benzină 9,11 lei/l (+0,52), motorina 10,29 lei/l (+0,11)

Constanța – benzină 9,11 lei/l (+0,52), motorina 10,29 lei/l (+0,02).

Cât costă benzina și motorina, pe 5 aprilie 2026, în București

În București, cea mai ieftină benzină standard costă duminică 9,11 lei/l la Rompetrol, la fel ca și ieri, iar cea mai scumpă ajunge la 9,23 lei/l la Mol, o scădere de 0,20 lei. Prețul benzinei premium este de 9,29 lei/l la Rompetrol, la fel ca sâmbătă, și ajunge până la 9,90 lei/l la Lukoil, o scădere de 0,16 lei/l comparativ cu maximul înregistrat ieri.

Cea mai ieftină motorină standard în București este de 10,29 lei/l la Petrom, în creștere față de ieri când costa 10,27 de lei/l (o majorare de 0,02 lei/l), iar cea mai scumpă este de 10,51 lei/l la Rompetrol, maxim păstrat identic în ultimele două zile. Motorina premium a stagnat și ea și costă 9,84 lei/l la Rompetrol, urcând până la 10,89 lei/l la Mol.

Cât costă benzina și motorina, pe 5 aprilie 2026, în Cluj

În Cluj-Napoca, benzina cea mai ieftină este de 9,11 lei/l la Rompetrol, preț rămas la fel de ieri, iar cea mai scumpă ajunge la 9,29 lei/l la DHR de lei/l, o scădere de 0,14 lei/l comparativ cu maximul de sâmbătă, care era de 9,43 lei/l. Benzina premium costă de la 9,29 lei/l la Rompetrol, la fel la ieri și ajunge până la 10,19 lei/l la Gazprom, preț maxim rămas la fel încă de vineri.

Motorina standard costă 10,29 lei/l la DHR și Petrom, față de 10,27 de lei/l prețul de ieri (o creștere de 0,02 lei/l) și ajunge până la 10,51 de lei/l la Rompetrol, maximul păstrat încă de joi. Prețul motorina premium a stagnat și este 9,84 lei/l la Rompetrol, la fel ca și ieri, ajungând până la 11,07 lei/l la Gazprom, maximul păstrat încă de joi.

Cât costă benzina și motorina, pe 5 aprilie 2026, în Timișoara

În Timișoara, cea mai ieftină benzină costă 9,11 lei/l la Rompetrol, preț rămas la fel încă de ieri, și ajunge până la 9,23 de lei/l la Socar, cu 20 de bani mai ieftin decât maximul de preț înregistrat sâmbătă. Cea premium pornește de la 9,29 lei/l la stațiile Rompetrol, la fel ca ieri și ajunge până la 10,19 lei/l la stațiile Gazprom, preț rămas nemodificat încă de vineri.

Motorina standard pleacă la Timișoara de la prețuri de la 10,29 lei/l la Petrom, preț rămas constant de sâmbătă și ajunge până la 10,51 de lei/l la Rompetrol, același preț păstrat de joi. Cea premium a stagnat și ea la 9,84 lei/l la Rompetrol și ajunge la 11,07 lei/l la Gazprom, preț constant de joi.

Cât costă benzina și motorina, pe 5 aprilie 2026, în Iași

În Iași, cea mai ieftină benzină se găsește la stația Rompetrol și costă 9,11 de lei/l, la fel ca și sâmbătă și ajunge până la 9,23 lei/l la OMV (o scădere de 0,20 lei/l) comparativ cu maximul de sâmbătă. Benzina premium are prețuri cuprinse între 9,29 lei/l la Rompetrol, preț rămas constant de sâmbătă, și ajunge până la 9,90 lei/l la stațiile Lukoil, o scădere de 26 de bani de la prețul de ieri, care era de 10,06 lei/l.

Motorina standard costă la Iași 10,29 lei/ la Petrom, în creștere față de ieri când era 10,27 lei/l (o majorare de 0,02 lei/l) și ajunge până la 10,51 de lei/l la Rompetrol, maxim rămas constant de sâmbătă. Cea premium pornește de la 9,84 lei/l la Rompetrol, la fel ca ieri, și ajunge până la 10,89 de lei/l la Mol.

Cât costă benzina și motorina, pe 5 aprilie 2026, în Constanța

În Constanța, cea mai ieftină benzină este 9,11 lei/l la Rompetrol, la fel ca sâmbătă, iar cea mai scumpă ajunge la 9,23 de lei/l la Mol și OMV și Socar, cu 0,10 lei mai puțin decât în ziua precedentă. Cel mai mic preț la benzina premium este de 9,29 lei/l la Rompetrol, la fel ca sâmbătă, și ajunge până la 9,90 lei/l, de la 10,93 de lei/l maximul înregistrat ieri (o scădere de 1,03 lei/l).

Motorina standard are prețul de 10,29 lei/l la Petrom, deși sâmbătă costa 10,27 de lei/l (o majorare de 0,02 lei), și ajunge până la 10,51 de lei/l la Rompetrol, preț rămas la fel ca în ziua precedentă. Motorina premium pornește de la 9,84 lei/l la Rompetrol, preț care a stagnat de ieri, și ajunge până la 10,89 de lei/l la Mol.

Prețurile pot varia ușor pe parcursul zilei în funcție de stația Peco aleasă (Petrom, OMV, Rompetrol, MOL, Lukoil, Socar, Gazprom etc.).

Ilie Bolojan: Motorina afectează economia mai mult decât benzina

Guvernul a anunţat joi, 2 aprilie 2026, măsurile găsite pentru combaterea crizei carburanţilor: reducerea accizei la motorină cu 30 de bani pe litru şi limitarea actualizării preţurilor la pompă la o singură dată pe zi.

Decizia guvernului de a reduce prețul motorinei vine pe fondul creșterii semnificative a prețurilor internaționale ale carburanților, în special al motorinei, utilizată extensiv în sectoarele strategice ale economiei.

Premierul Ilie Bolojan a explicat joi seară motivele pentru care guvernul a decis să intervină doar asupra prețului motorinei, pentru a se ieftini, în timp ce benzina nu a fost vizată de măsuri.